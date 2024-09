DIRETTA Champions League, Milan-Liverpool | Formazioni UFFICIALI LIVE

Esordio anche per il rinnovato Milan nel nuovo format della Champions League: avversario di giornata la corazzata Liverpool

L’attesa è finita anche per il Milan che, dopo la partita d’esordio della Juventus contro il PSV Eindhoven, gioca la sua prima partita nel rinnovatissimo format della Champions League. E se la vedrà contro un avversario di altissimo livello come il Liverpool.

I rossoneri di Paulo Fonseca, con la netta vittoria ottenuta in casa contro il Venezia di Eusebio Di Francesco (4-0 il risultato finale), hanno diradato un po’ le nubi nere che incombevano sulla squadra, in particolare sull’allenatore portoghese, finito sulla graticola per un inizio di campionato decisamente in salita. Adesso, come detto, la sfida ai ‘Reds’ di Arne Slot, prima del derby contro l’Inter campione d’Italia in carica di Simone Inzaghi. Gli inglesi, con l’ex bianconero Federico Chiesa in più nel motore, arrivano a questo appuntamento dopo la sconfitta interna patita contro il Nottingham Forest nell’ultimo turno di Premier League, la prima stagionale dopo le tre vittorie ottenute negli incontri precedenti. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

FORMAZIONI UFFICIALI MILAN-LIVERPOOL

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Loftus-Cheek; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata. All. Fonseca

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Konatè, Tsimikas; Gravenberch, MacAllister; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Diogo Jota. All. Slot

CLASSIFICA: Aston Villa* e Juventus* 3 punti; Arsenal, Liverpool, Manchester City, Lille, Monaco, Psg, Brest, Bologna, Red Bull Salisburgo, Sturm Graz, Sparta Praga, Club Brugge, Slovan Bratislava, Bayern Monaco, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Inter, Milan, Atalanta, Feyenoord, Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid, Stoccarda, Dinamo Zagabria, Sporting, Benfica, Celtic, Stella Rossa, Shakhtar, Girona, Lipsia, PSV* e Young Boys* 0

*una partita in più

ARBITRO: Espen Eskas (Norvegia)