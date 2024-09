Zazzaroni demolisce un top della Juve dopo Empoli: “Giocatorino”

Zazzaroni demolisce un top della Juve di Thiago Motta: “Giocatorino, maglia troppo pesante”. Le dichiarazioni del giornalista

Un altro passo falso, quello della Juve di Thiago Motta ad Empoli, che fa storcere il naso a tanti tifosi bianconeri ma non solo. A non convincere, oltre al risultato, è stata la prestazione della squadra bianconera, già opaca nel big match contro la Roma.

Commentando la prestazione di Empoli, Ivan Zazzaroni ha parlato così a ‘Pressing’: “La Juve ha pochi gol, ha solo Vlahovic. Un po’ Nico Gonzalez. Non ne hanno tanti. Yildiz? No, è un giocatorino… per il momento. Con potenzialità, ma che deve ancora mangiare dell’erba. Credo che occorra aspettare per vedere la Juventus, alla quarta partita cosa vuoi dire a Thiago Motta?”.

Questa mattina, sulle colonne de ‘Il Corriere dello Sport’, il direttore ha poi analizzato: “La rinuncia a Chiesa la trovo ancora incomprensibile: Fede sa spaccare la partita come nessuno della Juve attuale”.

Juventus, Zazzaroni ridimensiona Yildiz: “La numero 10 una simpatica suggestione”

Ancora su Yildiz: “La numero 10 sulle sue spalle è, per il momento, solo una simpatica suggestione. Ha talento, ma deve ancora mangiare tanta erba”.

“Questa accelerazione gli mette pressione e non giova. – ha concluso Zazzaroni sul ‘Corriere dello Sport’ – E adesso sono curioso di vedere come la Juve si comporterà in Champions League, se l’aria dell’Europa fungerà da stimolo supplementare. Siamo ancora alle prime impressioni. È presto per le valutazioni attendibili”.