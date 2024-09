Remuntada Udinese: 3-2 a Parma e primato solitario in classifica

Partita dalle mille emozioni tra Parma e Udinese: super prima frazione degli emiliani, si scatenano Lucca e Thauvin per il ribaltone nella ripresa

Dopo quattro giornate di campionato, incredibilmente, al comando della classifica, in solitaria, c’è l’Udinese. I friulani passano per 3-2 in casa del Parma rimontando nella ripresa il doppio svantaggio, altra beffa per i gialloblù dopo quella contro il Napoli.

Inizio a spron battuto dei padroni di casa, che passano con un gran gol al volo, su azione d’angolo, di Delprato. Parma che imperversa per tutta la prima frazione, con le solite partenze in velocità dei suoi uomini offensivi. L’Udinese non sta a guardare e crea qualche buona occasione (con una clamorosa autotraversa di Coulibaly), ma prima dell’intervallo subisce la stoccata di Bonny.

Il doppio svantaggio non scoraggia i bianconeri, che tornano in campo con un’altra faccia. Lucca accorcia subito le distanze, poi arriva il pari di Thauvin che corregge in porta la sponda di Davis. Partita completamente stravolta, anche perché il Parma poco dopo rimane in dieci per la doppia ammonizione, molto ingenua, di Keita. E ancora Thauvin, con un altro tap in, dopo un miracolo di Chichizola, sigla la doppietta e il clamoroso sorpasso, che vale il primato in classifica davanti a tutti.

PARMA-UDINESE 2-3 – 2′ Delprato (P), 43′ Bonny (P), 49′ Lucca (U), 68′, 77′ Thauvin (U)

CLASSIFICA SERIE A: Udinese punti 10; Napoli 9, Inter, Juventus e Torino 8; Udinese 7; Verona*, Atalanta e Empoli 6; Milan e Genoa 5; Lazio*, Lecce e Parma 4; Fiorentina, Monza, Roma e Bologna 3; Cagliari e Como 2; Venezia 1.

*una partita in meno