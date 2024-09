PAGELLE E TABELLINO LAZIO-VERONA 2-1: Dia domina, Gila rischia grosso

Pagelle e tabellino di Lazio-Verona, match valido per la 4a giornata del campionato di Serie A Enilive

LAZIO

Provedel 6

Lazzari 6. Dall’89’ Marusic sv

FLOP Gila 5,5: cose buone come il suo solito, ma stasera anche tante parecchio negative. Tre errori almeno da matita blu, ad esempio sul gol in compartecipazione con Romagnoli, poi un liscio clamoroso in area e un altro erroraccio. Era al rientro, ma rischia troppo.

Romagnoli 6

Tavares 7

Guendouzi 7

Rovella 6. Dall’81’ Vecino sv

Isaksen 6. Dal 65′ Tchaouna 6,5

TOP Dia 7,5: gioca una partita enorme, sotto tutti i punti di vista. Tecnicamente, stilisticamente, atleticamente, recupera palloni e altrettanti ne tiene e li scodella con lucidità. Poi segna un gol da bomber vero, controllo e rasoterra dal limite col portiere in controtempo. Così può spostare.

Zaccagni 6,5. Dall’89’ Noslin sv

Castellanos 6,5. Dal 65′ Castrovilli 6

All.: Baroni 6,5

VERONA

Montipò 6,5

Dawidowicz 5

Coppola 5,5

Daniliuc 5,5. Dall’89’ Sarr sv

FLOP Tchatchoua 5

Belahyane 6

Dani Silva 6. Dall’89’ Cisse sv

Lazovic 5,5. Dal 66′ Faraoni 5,5

Harroui 5,5. Dal 66′ Alidou 5,5

Kastanos 5. Dal 53′ Mosquera 5

TOP Tengstedt 6

All.: Zanetti 5

Arbitro: Zufferli 6

ll tabellino di Lazio-Verona 2-1

Marcatori: 5′ Dia (L), 7′ Tengstedt (V), 20′ Castellanos (L)

Ammoniti: Rovella (L), Tchatchoua (V), Gila (L)

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari (89′ Marusic), Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella (81′ Vecino); Isaksen (65′ Tchaouna), Dia, Zaccagni (89′ Noslin); Castellanos (65′ Castrovilli).

A disp.: Mandas, Furlanetto, Marusic, Patric, Gigot, Pellegrini, Dele-Bashiru, Noslin, Pedro.

All.: Baroni.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Daniliuc (89′ Sarr); Tchatchoua, Belahyane, Dani Silva (89′ Cisse), Lazovic (66′ Faraoni); Harroui (66′ Alidou), Kastanos; Tengstedt.

A disp.: Berardi, Perilli, Lambourde, Sarr, Bradaric, Livramento, Okou, Sishuba, Magnani, Mosquera, Ajayi, Cisse, Ghilardi.

All.: Zanetti

Arbitro: Zufferli