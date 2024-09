Nesta e l’episodio incriminato: “L’arbitro poteva lasciare andare”

Dumfries risponde a Mota nel posticipo tra Monza e Inter: le parole di Alessandro Nesta in conferenza stampa

Amaro in bocca alla fine per Alessandro Nesta, con il suo Monza raggiunto a tre minuti dal termine dai campioni d’Italia dell’Inter.

L’allenatore brianzolo aveva assaporato l’impresa dopo la prodezza firmata da Mota: “Prima della partita avrei firmato per un pareggio, dopo invece visto com’è andata no! Abbiamo preso il pareggio su una deviazione, peccato… – sottolinea Nesta in conferenza stampa – Ci dispiace per il gol presto alla fine, la prestazione comunque resta. Adesso per decollare abbiamo bisogno però di una vittoria”.

Sull’episodio incriminato nel recupero con il fischio di Pairetto: “Pessina lanciato a rete? All’inizio non l’avevo visto, me l’hanno detto i ragazzi dalla panchina. Poteva lasciare andare: Pessina magari poi l’avrebbe messa sotto l’incrocio e sarebbe stata una serata ancora più bella”.

Monza, Turati in conferenza: “Un pareggio con l’Inter è tanta roba”

Nesta si sofferma anche sui singoli: “Maldini cresce di partita in partita, si prende delle responsabilità. Diventerà un giocatore forte. L’ho cambiato perché mi serviva più solidità in mezzo al campo in quella fase della gara. Mota? Ha avuto dei problemi fisici, adesso sta meglio ed è importantissimo per noi. È l’unuico giocatore che abbiamo che strappa e allunga”.

🗣️ #MonzaInter – #Turati in conferenza: “Ringrazio i miei compagni se l’Inter non è stata così pericolosa. Il gol da centrocampo l’anno scorso? Succede… Nessuna rivincita: solo rammarico per l’1-1 preso alla fine. Ma un pareggio contro l’Inter è tanta roba” 📲@calciomercatoit pic.twitter.com/zbpfwZnCeC — Giorgio Musso (@GiokerMusso) September 15, 2024

In conferenza stampa per il Monza ha parlato anche Stefano Turati: “L’abbiamo preparata molto bene, ringrazio i miei compagni se l’Inter non è stata così pericolosa – ha detto il portiere biancorosso – Il gol da centrocampo preso l’anno scorso? Succede… Nessuna rivincita, solo rammaricato per il gol preso alla fine. Ma un pareggio con l’Inter è tanta roba. Loro sono una squadra costruita per vincere e la prestazione di oggi ci darà un’ulteriore spinta per il futuro”.