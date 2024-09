Milan, mazzata UFFICIALE: operazione e ritorno in campo nel 2025

Mazzata UFFICIALE per il Milan di Fonseca: operazione e ritorno in campo nel 2025. C’è il comunicato del club rossonero

È vigilia di Champions League per il Milan di Paulo Fonseca, che domani sera a San Siro affronterà il Liverpool di Slot per la prima giornata della nuova “fase a campionato”.

La squadra rossonera è scesa in campo questa mattina per l’allenamento di rifinitura sotto gli occhi attenti di Zlatan Ibrahimovic, tornato in Italia, e Geoffrey Moncada. Ancora assenti Marco Sportiello, Alessandro Florenzi e chiaramente Ismael Bennacer. Proprio in queste ore è arrivato il comunicato ufficiale del club sul centrocampista algerino: “AC Milan comunica che Ismael Bennacer è stato operato questa mattina in Finlandia. L’intervento al polpaccio destro è stato eseguito dal Dr. Lasse Lempainen. I tempi di recupero sono stimati in quattro mesi“.

Confermato il lungo stop per il centrocampista: Bennacer tornerà in campo solo nel 2025, intorno alla metà di gennaio.