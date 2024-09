Juventus a secco, Vlahovic fatto fuori: decisione presa

La Juventus fermata sul campo dell’Empoli e partono le critiche: fatto fuori prima della Champions League

Altro pareggio, ancora zero gol fatti. La Juventus si trova a fare i conti con il problema gol dopo le abbuffate delle prime due giornate di campionato. Sei gol contro Como e Verona, poi lo stop: 180 minuti di digiuno che impongono una riflessione, visto che si avvicina un tour de force importante con il debutto in Champions contro il Psv e la sfida al Napoli dell’ex Conte.

Proprio la questione offensiva richiede un intervento immediato da parte di Thiago Motta e si fa strada l’ipotesi che un cambio di uomini sia necessario per provare a sbloccarsi. Così Calciomercato.it ha chiesto in un sondaggio su X quale big meriterebbe l’esclusione dalla formazione titolare contro il Psv.

Juventus, Vlahovic fatto fuori: escluso contro il Psv

Una domanda che ha chiamato a raccolta i tifosi della Juventus che hanno scelto proprio Dusan Vlahovic come escluso eccellente per la sfida tra i bianconeri e il Psv. Il 42,9% ha indicato nel numero 9 il calciatore da lasciare fuori per provare a ritrovare la strada del gol.

Anche Douglas Luiz non convince e per il 33,3% dei votanti dovrebbe tornare in panchina nel debutto Champions. Più fiducia nei confronti di Yildiz e Koopmeiners: soltanto il 16,7% e 7,1% vorrebbero rispettivamente l’esclusione del turco e dell’olandese. Tocca a Thiago Motta ora fare la scelta giusta.