Il verdetto è una mazzata: frattura e intervento chirurgico

È arrivata la diagnosi ufficiale dopo l’infortunio rimediato ieri: frattura e necessità di intervenire chirurgicamente per accelerare il ritorno in campo

Già al momento dell’infortunio, le sensazioni non erano positive. Oggi si è avuto la conferma e la diagnosi non poteva essere peggiore: frattura e necessità di operarsi per provare a ridurre i tempi di recupero.

Per Alexis Saelemaekers non poteva esserci inizio più sfortunato della sua avventura alla Roma. Alla seconda presenza in giallorosso, l’esterno belga ha riportato la frattura composta del malleolo mediale. Questa la diagnosi arrivata quest’oggi dopo gli accertamenti necessari in seguito al problema fisico accusato nel finale di Genoa-Roma. Un infortunio che terrà l’ex Milan lontano dal terreno di gioco per un paio di mesi e costringerà Daniele De Rossi a fare a meno di lui.

Roma, Saelemaekers si opera: i dettagli

Per la società giallorossa un inizio di stagione non positivo già dal punto di vista dei risultati (tre pareggi e ancora nessuna vittoria), che si complica con l’infortunio di Saelemaekers.

Il belga domani si sottoporrà ad un intervento chirurgico per provare ad accelerare i tempi di recupero. Ad ogni modo il calciatore dovrà stare per qualche settimana senza giocare per poi riprendere l’attività.