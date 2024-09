Friedkin a Roma: cala la fiducia in De Rossi e spuntano i sostituti

Roma, in città arriva la famiglia Friedkin: cala la fiducia in De Rossi e intanto spuntano i possibili sostituti

Per la Roma questo inizio stagione è stato estremamente deludente, con solo due reti segnate e con la prima vittoria che ancora non è stata conquistata.

A deludere ulteriormente le aspettative è stato il pareggio ottenuto sul campo del Genoa a tempo con la rete di De Winter arrivata praticamente a tempo scaduto. Le dieci vittorie in diciotto gare di campionato avevano portato la Roma a puntare fortemente su Daniele De Rossi, che anche in Europa era riuscito a portare i giallorossi in semifinale di Europa League superando il Milan ai quarti. Oggi però la Roma è a soli tre punti conquistati in campionato in quattro gare, con sole due reti.

Roma, De Rossi non ingrana: i Friedkin in città

Una partenza che non è piaciuta alla famiglia Friedkin, che ha raggiunto Roma in giornata. E intanto per i bookmakers Daniele De Rossi diventa a forte rischio esonero. Tra i tecnici delle big, solo Paulo Fonseca infatti ha una quota di esonero più bassa.

Come riporta ‘Agipronews’, l’addio del tecnico, entro fine girone di andata, si gioca a 2,50 su Goldbet e Better, quota dimezzata rispetto alla quota 5 di soltanto venti giorni fa. Potrebbero essere già decisive le prossime due sfide, sulla carta abbordabili, contro Udinese e Venezia. Parlare di esonero al momento appare prematuro, ma è chiaro che l’arrivo nella capitale di Ryan e Dan Friedkin sia da interpretare come un segnale. La proprietà vuole una svolta, che dovrà necessariamente arrivare nel corso delle prossime gare.

🛬Dan e Ryan #Friedkin sono arrivati in Italia: sono atterrati a #Roma circa 45 minuti fa — calciomercato.it (@calciomercatoit) September 16, 2024

Intanto però spuntano anche i nomi dei papabili sostituti. La prima alternativa, al momento secondo l’agenzia ‘Ansa’, è quella che porta a Massimiliano Allegri. L’ipotesi che il tecnico toscano arrivi a Trigoria è data a 6. Il secondo nome è quello di Maurizio Sarri, fermo dopo l’addio alla Lazio. Uno scenario, in quota a 9. C’è poi Ivan Juric, offerto a 16, mentre partono più lontani sia Stefano Pioli, a 20, sia Claudio Ranieri. Il tecnico ha detto basta ma se dovesse arrivare una telefonata dalla Roma Trigoria, difficilmente risponderebbe di no. La sua terza volta sulla panchina giallorossa pagherebbe 25 volte la posta.