Blitz ed esonero: Allegri è pronto a tornare

Massimiliano Allegri di nuovo in panchina, riparte da una avventura suggestiva in Serie A: le ultime sul livornese

Mentre la Juventus, senza di lui, prova ad avviarsi verso un nuovo ciclo, con Thiago Motta atteso al debutto in Champions per capire a che punto sono i progressi della sua creatura, Massimiliano Allegri è in attesa. L’allenatore livornese per il momento è ai box, ma vuole senza dubbio farsi trovare pronto nel momento in cui dovesse esserci una interessante opportunità di lavoro.

Per il momento, non ci sono state piste che si sono concretizzate per lui. Il suo nome è emerso però in diversi rumours di mercato e non potrebbe essere altrimenti, visto il palmares che può vantare. L’inizio di campionato difficoltoso di più di qualche squadra importante apre scenari interessanti per un ritorno in Serie A.

In questo momento, la situazione più delicata tra le big sembra quella della Roma, che dopo quattro giornate è ancora a secco di vittorie. Daniele De Rossi fatica a trovare la quadra per i suoi e mastica amaro, dopo i due punti persi nel finale contro il Genoa. La prossima gara casalinga con l’Udinese capolista potrebbe aprire la vera e propria crisi, se i tre punti continuassero a non arrivare. E l’ipotesi Allegri si fa largo, almeno per gli scommettitori.

Le quote della ‘Sisal’ sono scese a 3.00 per quanto riguarda l’esonero di De Rossi, seconda quota più bassa dopo quello eventuale di Fonseca al Milan (1.57). E per la sostituzione dell’attuale tecnico romanista, in pole ci sarebbe proprio Allegri quotato a 6.00. In seconda posizione, Maurizio Sarri, bancato a 9.00.