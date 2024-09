Barcellona, allarme Lamine Yamal: si teme il rapimento

Barcellona, allerta massima per Lamine Yamal: si teme il rapimento. L’indiscrezione dalla Spagna

Sta diventando sempre più devastante l’impatto di Lamine Yamal sul mondo del calcio. Dopo l’Europeo vissuto da assoluto protagonista e trascinatore della Spagna, il classe 2007 si è già preso anche il Barcellona.

L’esterno spagnolo, insieme a Lewandowski, sta trascinando i blaugrana finora sempre vincenti in Liga. Per Yamal sono già 3 gol e 4 assist a referto, nell’ultima giornata contro il Girona è arrivata anche la doppietta. La nuova stella spagnola, però, nelle ultime ore sta facendo parlare di sé per una delicata questione extra-campo. Secondo quanto riportato dal portale ‘elgoldigital.com’, infatti, il Barcellona avrebbe deciso di adottare ulteriori misure per proteggere Lamine Yamal: dopo l’accoltellamento al padre, il club catalano avrebbe ingaggiato una società specializzata nella sicurezza privata.

Barcellona, protezione per Yamal: si teme il rapimento

La società avrà il compito di offrire protezione 24 ore su 24 al giovane calciatore del Barça. La società spagnola, riferisce il portale, teme addirittura il rapimento del giocatore.

La decisione di aumentare la sicurezza a Lamine Yamal è arrivata dopo l’incidente che ha coinvolto il padre recentemente. Inoltre, il club blaugrana avrebbe consigliato al suo tesserato di cambiare quartiere di residenza a Barcellona. Allerta massima per Lamine Yamal in casa Barça.