Allarme per l’infortunio al ginocchio: trema il club di Serie A

Allarme per il club di Serie A dopo che il calciatore si è fatto male al ginocchio: uscito dal campo dolorante, si attendono aggiornamenti

Lo sguardo non è di quelli incoraggianti, così come il modo in cui è uscito dal rettangolo di gioco. La quarta giornata di Serie A si sta chiudendo con Lazio-Verona, mentre l’Udinese ha espugnato il campo del Parma ed è volata da sola in testa alla classifica.

Una partita che nel finale ha visto però l’infortunio di un calciatore dei ducali: Mihaila è uscito dal terreno di gioco portato a braccia da un componente dello staff della formazione gialloblù. Visibilmente dolorante al ginocchio, l’attaccante rumeno non è riuscito a rientrare in campo ed è stato sostituito da Camara.

Bisognerà ora capire l’entità dell’infortunio rimediato al ginocchio destro dal calciatore della formazione di Pecchia che si è accomodato in panchina per vedere gli ultimi minuti del match ed è poi rientrato negli spogliatoi con il resto della squadra.

Parma-Udinese, infortunio per Mihaila: i dettagli

Non si hanno ancora notizie sull’infortunio accorso a Mihaila durante i minuti finali di Parma-Udinese, gara che ha visto i ducali andare avanti 2-0 e poi farsi rimontare dai friulani. I gol di Del Prato e Bonny non sono stati sufficienti a Pecchia per conquistare i tre punti.

Lucca e una doppietta di Thauvin hanno ribaltato il punteggio e regalato una settimana in vetta alla classifica in solitaria per l’Udinese. Per il Parma, invece, fiato sospeso per capire cosa si è fatto realmente il rumeno, sperando non sia nulla di grave.