Urla di dolore e caviglia girata: allarme per la Roma

Allarme per la Roma dopo l’infortunio del nuovo acquisto: si è girata la caviglia, costretto a chiedere il cambio

Brutte notizie per la Roma nel corso della partita contro il Genoa. I giallorossi sono in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Dovbyk arrivata sul finire del primo tempo, dopo un check durato quasi cinque minuti.

Un gol importante che sblocca l’ucraino, finora deludente nelle prime tre partite di campionato, e che potrebbe regalare la prima vittoria ai giallorossi. La formazione di De Rossi però incassa anche una brutta notizia: l’infortunio di Saelemaekers. L’esterno belga, arrivato dal Milan a fine mercato, è stato costretto a lasciare il terreno di gioco nei primi minuti del secondo tempo. A centrocampo, nel corso di un contrasto, l’ex rossonero ha poggiato male il piede a terra e la caviglia si è girata. Il calciatore è apparso subito molto dolorante ed è uscito dal campo saltellando, per non poggiare a terra il piede infortunato.

Inutile l’intervento dei sanitari che non hanno potuto far altro che richiedere il cambio per Saelemaekers con De Rossi che ha scelto di sostituirlo con Hermoso, alla sua prima apparizione con la maglia della Roma.