PAGELLE E TABELLINO MONZA-INTER 1-1: fantasma Lautaro, gioiello Mota

Voti, pagelle e tabellino di Monza-Inter, posticipo dell’U-Power Stadium valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A. Dumfries salva nel finale i campioni d’Italia dopo il vantaggio di Mota

L’Inter frena nella vicina Monza e perde la vetta della classifica in favore del Napoli dell’ex Conte. Dumfries salva nel finale Simone Inzaghi dopo una prova incolore della formazione campione d’Italia.

La squadra di Nesta concede poco ai nerazzurri e all’81’ trova la rete del vantaggio grazie all’imperioso stacco del neo entrato Mota, servito dal perfetto cross di Izzo. In evidenza anche Maldini e Bondo nelle fila dei padroni di casa, raggiunti a tre minuti dalla fine dalla zampata sotto misura di Dumfries. Capitan Lautaro Martinez fa ancora cilecca, ma sono diversi i big a deludere nell’Inter tranne il ‘pendolino’ Dimarco sulla sinistra.

MONZA

Turati 6

Izzo 7

Pablo Marì 6,5

Carboni 6,5

Pedro Pereira 5,5

Bondo 7

Pessina 6,5

Kyriakopoulos 5

Maldini 7 (72′ Bianco 6)

Caprari 6 (62′ Mota 7,5)

Djuric 6

Allenatore: Nesta 7

TOP Monza: Mota 7,5 – Entra con la cattiveria giusta e come succede spesso graffia nelle grandi occasioni. Incornata super sul cross di Izzo che fa sognare i tifosi brianzoli prima del tap-in vincente di Dumfries. Gioiello.

FLOP Monza: Kyriakopoulos 5 – Partita nel complesso positiva la sua, fino all’87’ quando si addormenta colpevolmente su Dumfries. Distrazione che alla fine della giostra costa tre punti di platino al Monza.

INTER

Sommer 6

Pavard 4,5

De Vrij 5

Carlos Augusto 6,5

Darmian 5,5 (56′ Dumfries 6,5)

Frattesi 5

Asllani 5 (74′ Correa 6)

Mkhitaryan 5 (56′ Zielinski 5,5)

Dimarco 6,5

Thuram 5 (74′ Arnautovic 5)

Lautaro Martinez 4 (56′ Taremi 5)

Allenatore: Inzaghi 5

TOP Inter: Dimarco 6,5 – Le migliori occasioni (poche) dell’Inter nascono dal suo sinistro telecomandato: l’irriconoscibile Lautaro non ne approfitta a dovere nel primo tempo. Nella ripresa prova a mettersi in proprio, ma Turati non si distrae tra i pali biancorossi.

FLOP Inter: Lautaro Martinez 4 – Fa cilecca anche all’U-Power Stadium, il suo ruolino fa impressione (ovviamente in negativo) in questo avvio di campionato: zero gol dopo quattro partite. Inzaghi gli tira le orecchie e lo spedisce negli spogliatoi dopo nemmeno un’ora di gioco. Servirà decisamente altro Lautaro mercoledì nel catino di Manchester.

Il tabellino di Monza-Inter: Dumfries salva Inzaghi, Pavard distratto

MONZA-INTER 1-1

81′ Mota (M); 87′ Dumfries

Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marì, Carboni; Pereira, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini (72′ Bianco), Caprari (62′ Mota); Djuric. A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Caldirola, D’Ambrosio, Sensi, Valoti, Forson, Maric, Petagna. Allenatore: Nesta

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Carlos Augusto; Darmian (56′ Dumfries), Frattesi, Asllani (74′ Correa), Mkhitaryan (56′ Zielinski), Dimarco; Thuram (74′ Arnautovic), Lautaro Martinez (56′ Taremi). A disposizione: Martinez, Di Gennaro, Palacios, Acerbi, Bisseck, Bastoni, Calhanoglu, Barella. Allenatore: Inzaghi

Arbitro: Pairetto (sez. Torino)

VAR: Aureliano

Ammoniti: Dumfries (I), Mota (M), Pavard (I)

Espulsi: –

Note: recupero 0′ e 4′ ; spettatori 14.541