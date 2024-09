Nuova squadra per Rabiot: scelta fatta, hanno detto basta

Al centro di continue indiscrezioni di mercato, il futuro di Adrien Rabiot rischia seriamente di ‘tingersi’ di giallo. Il dietrofront è definitivo

Sebbene non abbia ancora sciolto le riserve sul suo futuro, Adrien Rabiot continua ad essere sulla cresta dell’onda. Al centro delle prese di posizione a distanza di Thiago Motta e dalla madre-agente Veronique, il centrocampista francese si sta guardando intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro.

Nell’agenda del Milan – che però per causa di forza maggiore non ha affondato il colpo, giudicando elevate le richieste del calciatore – l’ex mezzala della Juventus era finito nel mirino di diversi club della Premier League. In tempi e in modi diversi Arsenal, Manchester United e Tottenham hanno provato a tastare il terreno, per capire i margini di manovra. Nonostante qualche timido contatto, però, Rabiot – che nel frattempo ha detto no anche ad alcune offerte provenienti dalla Turchia – non sembra vicino a ‘sposare’ un nuovo progetto, almeno in tempi relativamente brevi. Intanto dalla Spagna trapela un retroscena piuttosto interessante. Alla ricerca di un jolly polivalente con cui implementare la propria mediana, l’Atletico Madrid aveva preso in considerazione – tra le altre candidature – anche il dossier Rabiot.

A riferirlo è Marca, che spiega come i Colchoneros avessero chances concrete per chiudere l’operazione. Tuttavia, diverse valutazioni hanno poi spinto l‘Atletico Madrid a non affondare il colpo per il ventinovenne francese. Sebbene la pista sembrasse tutt’altro che utopistica, dunque, il club madrileno ha preferito temporeggiare sul fronte Rabiot, soppesando con attenzione i costi di un’operazione che si sarebbe preannunciata piuttosto onerosa. Ad ogni modo, nelle ultime ore il profilo della mezzala transalpina è ritornato ad essere accostato all’Atletico: staremo a vedere se solo per forza d’inerzia o perché ci sono i presupposti per un nuovo, improvviso colpo di coda