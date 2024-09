Mal di pancia del big del Real Madrid: la Juve tenta l’affondo

Il Real Madrid sta cercando di ingranare anche in questa stagione: la situazione di un big, però, continua a far discutere, con la Juve alla finestra

L’inizio di stagione del Real Madrid ha deluso in molti, visto che le Merengues non hanno finora retto il passo nella Liga, anche se ultimamente stanno dando dei segnali di risveglio, a partire dal match contro la Real Sociedad. Sotto il profilo del gioco Kylian Mbappé, il grande acquisto estivo, non sembra ancora pienamente integrato nel gruppo, nonostante un attacco assolutamente atomico, tra i primi in Europa, se non il migliore in assoluto.

C’è soprattutto un calciatore che sta vivendo male i cambiamenti dell’ultimo periodo e si tratta di Rodrygo. Il brasiliano era un tassello essenziale nella scorsa stagione, uno dei calciatori più importanti e impiegati da Carlo Ancelotti, soprattutto nelle partite di cartello.

Ora si sente decisamente meno cruciale nel progetto del Madrid e, secondo quanto riporta ‘L’Equipe’, ora il suo mal di pancia è iniziato e nelle ultime settimane ha iniziato a dare dei segnali importanti di malcontento per la nuova situazione. Fino a questo momento, ha giocato cinque partite nella Liga, ma solo il 60 per cento da titolare, realizzando un gol e un assist. C’è già un club alla finestra per il futuro.

La Juve valuta il futuro di Rodrygo: resta un’operazione molto difficile

Le qualità di Rodrygo farebbero comodo davvero a tanti club italiani e sulla scena internazionale. La Juve monitorerà la situazione anche nei prossimi mesi e se il malcontento del brasiliano dovesse andare avanti, a quel punto i bianconeri tenterebbero un affondo.

Si tratta di una trattativa molto complicata, innanzitutto per cui il Real Madrid non vuole cedere il trequartista e lo ritiene comunque un elemento importante, quindi dovrebbe essere il calciatore a chiedere la cessione e imporre la sua volontà. Sarebbe difficile in ogni caso vederlo in Italia, perché la sua valutazione è sui 100 milioni di euro, cifra a cui i bianconeri difficilmente potrebbero arrivare.

Resta il fatto che il calciatore sicuramente piace e la Juve è andata alla ricerca di quel profilo per tutta la scorsa estate, poi non riuscendo a chiudere l’arrivo di Jadon Sancho. Vediamo se tramite gli intermediari si aprirà davvero una possibilità del genere e sarebbe sensazionale per tutti i tifosi bianconeri.