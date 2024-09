Lautaro e Frattesi? Inzaghi fa mea culpa: “Anche io dovevo fare meglio”

La delusione di Simone Inzaghi dopo il pareggio dell’Inter sul campo del Monza: le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico nerazzurro

L’Inter non va oltre lo 0-0 sul campo del Monza, con Simone Inzaghi salvato dalla zampata nel finale del subentrato Dumfries dopo il vantaggio dei brianzoli firmato da Mota.

Secondo pareggio in 4 partite per i campioni d’Italia, con la grigia prova dell’U-Power Stadium che lancia un piccolo campanello d’allarme per la trasferta di Champions League sul campo della corazzata Manchester City. Inzaghi non è proprio il ritratto della felicità in conferenza stampa: “Il risultato non ci soddisfa, nel primo tempo è mancato il gol anche perché avevamo avuto due buone opportunità con Lautaro Martinez e Dimarco. Siamo stati un po’ troppo leziosi in alcune circostanze, dovevamo essere più cattivi calciando in porta. Nella ripresa con i tre attaccanti abbiamo preso questo eurogol di Mota, dopo i ragazzi hanno avuto un ottima reazione. Il pareggio però ci lascia l’amaro in bocca perché volevamo vincere”.

Sulle difficoltà di Lautaro Martinez: “Gli sta mancando il gol. È arrivato tardi dopo la Coppa America, ha avuto un problema fisico, poi è ripartito per l’Argentina. Non si è allenato tantissimo. Ma non solo Lautaro Martinez: siamo abituati ai gol di tutti gli attaccanti, per dieci giorni ho avuto solo Correa“.

Inzaghi rassicura sulle condizioni di Dimarco: “Era affaticato, aveva un principio di crampi. Aveva giocato due gare in nazionale e nel finale avevo già fatto i cinque cambi. Ha dovuto stringere i denti, ma non c’è nessun problema”.

Monza-Inter, de Vrij in conferenza: “Milan? Prima pensiamo al Manchester City”

Adesso il calendario riserverà ai nerazzurri le partitissime contro Manchester City e Milan: “Sono abbastanza sereno, il dottore mi ha tranquillizzato e tutti sono disponibili. La Champions League ha cambiato formato, è una novità per tutti”.

Sulla prova di Frattesi, titolare per l’occasione anche in nerazzurro: “Sono contento della partita che ha fatto, per questo non l’ho cambiato. Non era facile inserirsi con così pochi spazi, ha fatto quello che gli ho chiesto in entrambi le fasi. Poi sappiamo che ha caratteristiche leggermente diverse rispetto a Barella. Oggi dovevamo fare tutti meglio, compreso io“.

🗣️ #MonzaInter – #DeVrij: “C’è delusione perché volevamo vincere. Abbiamo fatto fatica, dovevamo alzare di più il ritmo. #City e #Milan? Pensiamo una gara alla volta: da domani prepareremo nel migliore dei modi la trasferta di Manchester” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/OFATt6BFw5 — Giorgio Musso (@GiokerMusso) September 15, 2024

Dopo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa anche Stefan de Vrij: “C’è delusione per la gara di stasera perché volevamo vincere. Abbiamo fatto fatica, dovevamo alzare di più il ritmo – spiega il difensore dell’Inter – In allenamento andiamo sempre a mille e non pensiamo di vincere facilmente le partite. City e il derby col Milan? Pensiamo una gara alla volta: da domani prepareremo nel migliore dei modi la gara di Manchester“.