Il ricorso non basta, arriva la penalizzazione: sentenza già scritta

Neanche l’ultima sentenza favorevole salva il club dalla penalizzazione: l’infrazione è evidente, la sentenza già scritta

Neanche il ricorso accolto salva il club dalla possibile penalizzazione. La classifica di uno dei campionati più importanti al mondo potrebbe essere riscritta in un’aula di un tribunale sportivo. È capitato già diverse volte in questi anni: in Serie A è stata la Juventus a pagare con una detrazione di punti le infrazioni alle regole, mentre in Premier League Everton e Nottingham Forest hanno dovuto pagare dazio.

Proprio nel campionato inglese può esserci un altro caso riguardante il Fair Play Finanziario. Anzi, in realtà il caso è già scoppiato mesi fa, ma potrebbe non essere stato chiuso dall’ultima sentenza favorevole al club. Si parla della vicenda che riguarda il Leicester City che, stando alla Premier League, non avrebbe rispettato i limiti di spesa nel triennio che si è chiuso a giugno 2023.

La società però ha presentato ricorso, visto che alla fine dell’anno 2022-2023 è retrocesso, sostenendo di non dover essere giudicato in quanto non era più in Premier: tesi accolta nel reclamo, ma caso tutt’altro che chiuso.

Leicester, penalizzazione già scritta: l’annuncio

Il Leicester potrebbe subire comunque una penalizzazione in classifica, stando a quanto affermato dall’ex ceo dell’Everton Keith Wyness a ‘Football Insider’.

L’ex dirigente si è detto convinto che la Premier League analizzerà con molta attenzione i conti del Leicester ed ha aggiunto che i conti delle Foxes sono molto vicini a superare il limite di spesa previsto dal PSR. Secondo Wyness questo significherà che nel corso della stagione il Leicester potrebbe dover fare i conti con una penalizzazione in classifica.

Un caso da seguire, insieme a quello del Manchester City con il procedimento nei confronti dei campioni d’Inghilterra che partirà lunedì e che potrebbe rappresentare un vero e proprio terremoto per la Premier League.