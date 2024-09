DIRETTA Serie A, Cagliari-Napoli: segui la cronaca LIVE

Archiviata la sosta per le nazionali, il Napoli torna in campo in casa del Cagliari: calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale

Dopo aver metabolizzato la disfatta di Verona con due vittorie consecutive contro Bologna e Parma, il Napoli cercherà conferme anche in trasferta nella quarta giornata di campionato. Archiviata la sosta per le nazionali, la Serie A dei partenopei riprende, infatti, da Cagliari. Gli ultimi giorni di mercato hanno regalato ad Antonio Conte i rinforzi richiesti a gran voce durante la sessione estiva di negoziazioni.

Romelu Lukaku, Billy Gilmour e Scott McTominay rappresentano degli innesti importanti che tolgono ogni alibi al tecnico salentino. Per quanto riguarda i padroni di casa, Davide Nicola dovrà fare ancora una volta a meno di Prati, ma in mediana potrà contare sul neo acquisto Gianluca Gaetano, arrivato proprio dal capoluogo campano. Reduce dalla sconfitta a Lecce, la squadra sarda è sin qui imbattuta tra le mura amiche, avendo conquistato due pareggi contro Como e Roma. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Probabili formazioni Cagliari-Napoli

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Deiola, Marin, Gaetano, Augello; Luvumbo, Piccoli. All. Nicola.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, McTominay, Lobotka, Olivera; Neres, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte.

CLASSIFICA SERIE A: