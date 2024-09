DIRETTA Serie A, Atalanta-Fiorentina e Torino-Lecce: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Gewiss Stadium’ tra l’Atalanta di Gasperini e la Fiorentina di Palladino e quello dell’Olimpico Grande Torino’ tra il Torino di Vanoli e il Lecce di Gotti in tempo reale

L’Atalanta ed il Torino ospitano nell’ordine la Fiorentina e il Lecce nelle gare domenicali valide per la quarta giornata del campionato di Serie A. Due sfide che mettono in palio già punti preziosi per i propri obiettivi stagionali che saranno dirette rispettivamente da Sacchi di Macerata e da Colombo di Como.

Da una parte, al ‘Gewiss Stadium’, i nerazzurri di Gian Piero Gasperini fanno il loro esordio casalingo dopo tre trasferte che hanno portato altrettanti punti frutto del successo all’esordio contro il Lecce cui hanno fatto seguito le sconfitte contro Torino e Inter. L’obiettivo è quello di centrare altri tre punti per dare una svolta e prepararsi al meglio all’esordio in Champions League di giovedì prossimo contro l’Arsenal. Stessa situazione di classifica per i viola di Raffaele Palladino, che però finora ha sempre pareggiato sia in casa contro Venezia e Monza che in trasferta a Parma, oltre che nei playoff di Conference League. La passata stagione, sempre a Bergamo, i gigliati si imposero con il punteggio di 3-2 grazie alla doppietta di Belotti e al gol di Nico Gonzalez, mentre per gli orobici andarono a segno Scalvini e Lookman.

Dall’altra parte, allo stadio ‘Olimpico Grande Torino’, i granata di Paolo Vanoli vogliono dare seguito alle vittorie ottenute contro Atalanta e Venezia per restare in testa al campionato e sognare una stagione che possa riportarli in Europa. Ma i giallorossi di Luca Gotti, privi dello squalificato Dorgu, puntano al colpaccio dopo aver battuto il Cagliari nel turno che ha preceduto la sosta per le Nazionali per incamerare punti salvezza. Lo scorso febbraio i piemontesi piegarono i salentini con il risultato di 2-0 che ha portato le firme di Bellanova e Zapata. Entrambe le partite saranno trasmesse in tv e saranno visibili in streaming su smartphone, pc e tablet soltanto sulla app di Dazn. Calciomercato.it vi offre i match tra Atalanta e Fiorentina e tra Torino e Lecce live in tempo reale.

Probabili Formazioni Atalanta-Fiorentina e Torino-Lecce

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, De Roon; Bellanova, Ederson, Pasalic, Ruggeri; De Ketelaere, Brescianini; Retegui. All. Gasperini

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Martinez Quarta, Pongracic, Biraghi; Dodò, Mandragora, Cataldi, Gosens; Colpani, Beltran; Kean. All. Palladino

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Lazaro, Ricci, Linetty, Ilic, Sosa; Zapata, Sanabria. All. Vanoli

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Ramadani, Pierret; Pierotti, Oudin, Tete Morente; Krstovic. All. Gotti

CLASSIFICA SERIE A: