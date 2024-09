De Rossi non ci sta: “Abbiamo smesso di correre”. Poi l’annuncio Champions

Dopo il deludente pari contro il Genoa, Daniele De Rossi ha commentato il lunch match giocato dalla sua Roma

Il gol di De Winter in pieno recupero ha rovinato i piani della Roma, che si è dovuta accontentare di un pari per 1-1 contro il Genoa, rinviando quindi l’appuntamento col primo successo stagionale.

A commentare la sfida di Marassi ci ha pensato il tecnico Daniele De Rossi, che ai microfoni di ‘Dazn’ ha ammesso: “È un pari che non mi fa andare a casa contento. Abbiamo dominato il primo tempo, nel secondo ci siamo abbassati troppo e abbiamo commesso tanti errori di superficialità. Così facendo dai fiducia ad una buona squadra come il Genoa”.

Tema centrale della discussione di De Rossi è stato l’abbassamento eccessivo della squadra nella ripresa: “Abbiamo smesso di correre e pressare ed è ciò che non ho chiesto. Ci siamo abbassati di 20 metri tra il primo e il secondo tempo, abbiamo avuto qualche palla per raddoppiare e non l’abbiamo sfruttata. Non capisco questo abbassamento”. Sulla Roma da Champions: “L’obiettivo è quello. Da lì a dire che se non ci arrivi è un fallimento è esagerato. La situazione è abbastanza equilibrata. Queste sono partite che devi portare a casa”.