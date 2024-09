PAGELLE E TABELLINO MILAN-VENEZIA 4-0: Theo zittisce tutti, prima gioia per Abraham

Pagelle e tabellino di Milan-Venezia, match di San Siro valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/25

Il Milan la sblocca subito con il suo capitano Theo Hernandez, servito da Rafa Leao di tacco. Poi nel corso del primo tempo dilaga grazie alla rete di Gabbia e i rigori di Pulisic e Abraham. Nella ripresa il Diavolo ha deciso di gestire, pensando anche alle prossime partite. La partita si è così conclusa con il risultato di 4 a 0.

Ecco i voti:

MILAN

Maignan 6

FLOP E. Royal 6 – In una partita come quella di stasera non possono esserci bocciature, ma dal terzino brasiliano ci si aspetta molto di piĂą. Non soffre in difesa, anche vista la pochezza del Venezia. In avanti fa davvero poco.

Gabbia 7

Pavlović 6,5

TOP Hernández 7,5 – Aveva voglia di zittire tutti dopo le polemiche degli ultimi giorni e ci è riuscito! Ci ha messo un paio di minuti per trovare la via della rete, con la complicitĂ di Joronen. Ma giĂ prima del gol aveva mostrato l’atteggiamento giusto, con chiusure ordinate e puntuali. Poi le solite galoppate sulla fascia che fanno impazzire i difensori. E’ questa la versione di Theo che piace proprio a tutti.

Loftus-Cheek 6,5

Fofana 6,5 – Dal 78′ Zeroli s.v.

Reijnders 7 – Dal 63′ Okafor 6,5

Pulisic 7 – Dal 78′ Chukwueze s.v.

Abraham 7,5

Leao 7 – Dal 63′ Morata 6

All. Fonseca 6,5

VENEZIA

Joronen 4

Idzes 4,5

Svoboda 5

Schingtienne 5

Candela 5

Nicolussi Caviglia 3

Duncan 5 – Dal 63′ Doumbia 5,

Zampano 5 – Dal 63’Yeboah 5,5

Oristanio 5

Busio 5,5

Pohjanpalo 5,5

All. Di Francesco 4

TABELLINO

MILAN-VENEZIA 4-0

MILAN (4-3-3): Maignan; E. Royal, Gabbia, Pavlović, Hernández; Loftus-Cheek, Fofana, Reijnders; Pulisic, Abraham, Leão. A disp.: Raveyre, Torriani; Bartesaghi, Terracciano, Tomori; Musah, Zeroli; Chukwueze, Jović, Morata, Okafor. All.: Fonseca.

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Svoboda, Schingtienne; Candela, Nicolussi Caviglia, Duncan, Zampano; Oristanio, Busio; Pohjanpalo. A disp.: Bertinato, Grandi, Stanković; Carboni, Sagrado; Andersen, Crnigoj, Doumbia, Ellertsson; El Haddad, Gytkjaer, Yeboah, Raimondo. All.: Di Francesco.

GOL: 2’, Theo Hernandez, 16’ Fofana, 25’ Pulisic (rigore), 29’ Abraham (rigore)

AMMONITI: 37′ Gabbia (M), 66′ Caviglia (V)

ESPULSI: 73′ Caviglia  (V)

Arbitro: Di Marco di Ciampino.