Pagati per perdere contro la big: scoppia il nuovo scandalo

Nuovo scandalo nel mondo del calcio: scoperti premi a perdere per la partita contro la big, inchiesta ufficiale

L’inchiesta è solo alla fase embrionale e, fino ad ora, non è stata riscontrata alcuna infrazione alle regole. Di certo la notizia dei bonus a perdere promessi per il match contro la big ha scatenato il caos, prendendo le sembianze di un vero e proprio scandalo.

Tutto nasce dalla sfida di Carabao Cup tra il Chelsea e il Barrow, squadra che milita in League Two, la quarta divisione inglese. Un match in programma il prossimo 24 settembre, ma che sta già facendo discutere. A destare sospetti sono i premi promessi dalla società ai propri calciatori, premi decisamente anomali visto che sarebbe pagata di più la sconfitta che la vittoria.

Entrando nel dettaglio, perdendo contro il Chelsea, ogni calciatore del Barrow riceverebbe 1.200 euro, cifra quattro volte più alta di quella che guadagnerebbero in caso di incredibile successo (300 euro). C’è di che riflettere, anche perché la vittoria del torneo porterebbe nelle tasche di ogni calciatore la stessa cifra promessa in caso di sconfitta contro i Blues.

Pagati per perdere contro il Chelsea, scandalo in Inghilterra

Un vero e proprio scandalo, quello portato alla luce dal ‘Telegraph, sul quale la English Football League vuole vederci chiaro. Per questo sono state chieste delucidazioni al Barrow per capire cosa ha portato la società a premiare maggiormente la sconfitta rispetto ad una vittoria di grandissimo prestigio.

La EFL al momento lascia trapelare che non sono state finora riscontrate infrazioni sul regolamento, anche se le anomalie sarebbero più di una. Oltre al valore dei premi, c’è anche da sottolineare come – sempre secondo il quotidiano – il programma dei premi (solitamente consegnato prima dell’inizio della stagione) sarebbe stato modificato dopo lo scoppio dello scandalo. Anche questo dovrà spiegare il Barrow, per evitare che il caso diventi ancora più grave di quel che appare.