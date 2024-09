La vittoria non basta, arriva l’esonero UFFICIALE

Scatta l’esonero per il tecnico dopo la vittoria: arriva il comunicato ufficiale

Non è bastato conquistare i tre punti in trasferta: l’esperienza sulla panchina si chiude quindi con una vittoria conquistata e con tanto rammarico.

Si conclude quindi dopo quasi due anni l’avventura di Michele Marcolini alla guida della nazionale maltese. La vittoria ottenuta da Malta sul campo di Andorra nell’ultimo match internazionale non è bastata al tecnico italiano per continuare a sedere sulla panchina della nazionale biancorossa. Nel corso di quest’anno Malta aveva collezionato due pareggi contro Slovenia e Bielorussia, tre sconfitte (una molto pesante contro la Repubblica Ceca) e appunto la vittoria contro Andorra nella seconda gara di Nations League. Un successo importante dopo la sconfitta in Moldavia, ma che non è bastato a Marcolini, il cui contratto sarebbe scaduto a fine anno.

Ad annunciare la separazione è stata la Federcalcio Maltese attraverso un comunicato ufficiale:

“La Federazione calcistica maltese comunica che il commissario tecnico della nazionale Michele Marcolini è stato sollevato dall’incarico con effetto immediato. La decisione è stata presa in seguito alle recenti prestazioni della nazionale. Il contratto del signor Marcolini scadrà il 31 dicembre 2024.

Anche il vice allenatore Davide Mandelli è stato sollevato dall’incarico.

L’Associazione ha ringraziato entrambi gli allenatori per il loro contributo professionale durante il loro mandato con le nazionali. Ulteriori annunci sulla copertura delle posizioni vacanti saranno fatti a tempo debito dopo la prossima riunione del Consiglio esecutivo”.