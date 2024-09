La Juventus resta di nuovo a secco: a Empoli è solo 0-0

Secondo pareggio consecutivo per la Juventus, che dopo quello con la Roma inanella un altro 0-0 a Empoli: Thiago Motta non decolla

Continua a non subire gol, ma nemmeno ne segna, per la seconda partita consecutiva. La Juventus attacca ma non sfonda, a Empoli, dove trova il secondo pari di fila a reti bianche. Restano imbattuti i toscani, che confermano il loro ottimo avvio di campionato.

Inizio di partita a ritmi lenti da parte della Juventus, che gestisce bene il pallone ma fa fatica ad accendersi. L’Empoli occupa bene tutti gli spazi e quando può non disdegna qualche ripartenza pericolosa. Il primo tempo offre pochissime emozioni, la migliore occasione è per Gatti, di testa, ma Vasquez si supera. Nella ripresa i bianconeri provano a cambiare marcia e nei primi minuti Vasquez deve calare altre due grandi parate su una ripartenza di Vlahovic e su un tocco sotto porta di Koopmeiners. La fiammata dura poco, la Juventus prova a tenere i ritmi alti ma con tanta imprecisione. Thiago Motta non è contento e cambia quattro giocatori in un colpo solo, ma non ottiene grandi risultati. L’Empoli tiene botta e si crea anche un paio di grandi occasioni: prima con Grassi, che però da ottima posizione calcia troppo debolmente e Perin para, poi con Gyasi murato a botta sicura da Gatti in pieno recupero. Poco prima, polemiche per una decisione di Di Bello, che decide di ammonire soltanto Pellegri per un colpo dato a Gatti: l’attaccante empolese ha rischiato seriamente il rosso.

EMPOLI-JUVENTUS 0-0

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* punti 8; Inter, Torino e Udinese 7; Verona, Napoli 6 ed Empoli* 6; Lazio, Parma e Genoa 4; Fiorentina, Atalanta, Lecce e Bologna* 3; Milan, Monza, Roma, Cagliari Como* e 2; Venezia 1.

*una partita in più