Inter, svolta improvvisa: rescissione UFFICIALE del contratto

Colpo di scena per un calciatore che era stato accostato all’Inter. È arrivato il comunicato ufficiale del club

È arrivata questa mattina una possibile svolta per il futuro mercato dell’Inter. Un giocatore che era stato avvicinato anche alla società meneghina ha appena risolto il proprio accordo.

Il Salisburgo ha infatti annunciato di aver rescisso il contratto con Oumar Solet, difensore francese classe 2000 che era stato anche visionato dai nerazzurri, i quali potrebbero quindi anche riattivarsi vista la ghiotta chance di mercato.

Un po’ a sorpresa la società austriaca stamattina ha diramato la seguente nota apparsa sui propri profili social: “FC Red Bull Salisburgo e Oumar Solet hanno concluso la loro collaborazione. Il contratto con il 24enne francese, della durata ancora di un anno, è stato risolto anticipatamente e di comune accordo. Ti auguriamo il meglio per la tua futura carriera, Oumar!”.

Finisce così l’avventura di Solet al Salisburgo, club col quale prima della rescissione aveva quindi un accordo fino a giugno 2025. Alla luce della giovane età e delle potenzialità il francese ha quindi tutte le carte in regola per attirare l’attenzione da parametro zero. Il classe 2000 ha collezionato un complessivo di 106 presenze con 4 gol e 5 assist con la maglia degli austriaci targati Red Bull. Ora è tempo di voltare pagina.