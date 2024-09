Grana Douglas Luiz alla Juventus: “Thiago Motta si aspettava altro”

Douglas Luiz finora non è mai sceso in campo da titolare dopo l’arrivo alla Juventus e il suo impiego dal primo minuto è in dubbio anche per il match di questo pomeriggio sul campo dell’Empoli

La Juventus è attesa dalla trasferta contro l’Empoli questo pomeriggio al ritorno in campo della Serie A dopo la sosta per le nazionali.

La truppa di Thiago Motta vuole ritornare subito alla vittoria dopo la frenata casalinga contro la Roma, con il nuovo allenatore bianconero che non ha sciolto ieri in conferenza stampa le riserve sulla formazione iniziale, lasciando presagire però che potrebbero esserci diverse novità rispetto alle prime uscite stagionali. Ecco quindi che si fa largo concretamente la possibilità che Koopmeiners parta per la prima volta da titolare con la casacca della Juve, mentre qualche dubbio in più rimane su Douglas Luiz (“Stiamo parlando di un grande giocatore, non c’è nessuna difficoltà”, le parole di Motta alla vigilia sull’ex Aston Villa) che è in ballottaggio con Fagioli.

Juventus, caso Douglas Luiz: mai titolare finora con Thiago Motta

C’è grande attesa sul conto del centrocampista brasiliano, sempre in panchina nelle prime giornate di campionato ed escluso eccellente finora insieme al connazionale Danilo.

Sulla connessione tra Douglas Luiz e Thiago Motta nutre qualche dubbio Giancarlo Padovan: “Qualche sorpresa me l’aspetto anche oggi, non è facile mantenere certi automatismi considerando i tanti impegni in calendario. Thiago Motta dovrà quindi cercare di capire di volta in volta quale sarà la formazione giusta. Oltre ai giovani sono curioso di vedere quale sarà l’utilizzo di Danilo, mentre Koopmeiners dovrebbe già scendere in campo questo pomeriggio. Su Douglas Luiz, invece, ho l’idea che non gli piaccia… – chiosa il giornalista sulle frequenze di ‘Radio Radio’ – Probabilmente non corrisponde a quelle caratteristiche che pensava Thiago Motta, anche perché non ha mai giocato ed è sempre subentrato dalla panchina”.

Padovan poi aggiunge in conclusione: “È una situazione strana perché Douglas Luiz si allena con la squadra da luglio, quindi ha avuto il tempo per ambientarsi e assimilare le idee di Motta. Visto lo scenario attuale sul giocatore qualche dubbio mi viene”.