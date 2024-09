Fonseca esalta Leao: “L’ho visto diverso. Ecco cosa non mi è piaciuto”

Le dichiarazioni di Paulo Fonseca in conferenza stampa al termine di Milan-Venezia, valevole per la quarta giornata di Serie A

Prima vittoria stagionale per il Milan di Paulo Fonseca. I rossoneri sono riusciti ad archiviare la pratica Venezia, dominando il primo tempo.

Il Diavolo e il tecnico portoghese possono dunque sorridere, per le quattro reti fatte e per aver mantenuto la porta inviolata: “Sono chiaramente soddisfatto di quanto visto – afferma subito Fonseca -. Abbiamo vinto bene ed era importante farlo. Mi è piaciuta questa energia che abbiamo avuto fin dal primo minuto e l’intesità che ha avuto la squadra. Mi è piaciuto meno, invece, il secondo tempo, quando abbiamo forzato tanto diverse situazioni. La gestione con la palla va migliorata, perdiamo tanto la sfera”.

Milan-Venezia, Fonseca: “Abraham è un esempio”

Paulo Fonseca poi è chiamato a parlare dei singoli. Così arrivano le dichiarazioni su Rafa Leao oltre che su Tammy Abraham.

Il portoghese, così come Theo Hernandez si sono resi protagonisti di un bel gesto in occasione del rigore ceduto ad Abraham: “Mostrare che siamo una squadra unita è importante – prosegue Fonseca -. Vedere un Leao diverso che difende e che pressa alto sono segnali positivi. Ma serve essere più intensi, bisogna lavorare ancora tanto. Rafa? Sono soddisfatto del suo atteggiamento difensivo. Lui non voleva uscire, ma deve capire che fra due giorni giochiamo con il Liverpool. Mi è piaciuto per come ha lavorato con la squadra”, ribadisce Fonseca.

Ultima battuta sulla partita di Abraham – “Non ha tanti allenamenti con noi, ma ha mostrato energia e voglia di lavorare per la squadra, così come Morata. In questa maniera gli altri li seguono. L’atteggiamento è quello giusto”.