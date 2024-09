Fiorentina, UFFICIALE: scelta presa su Gudmundsson:

E’ arrivata la decisione su Albert Gudmundsson. La scelta sull’islandese, ex Genoa, non farà certo piacere ai tifosi della Fiorentina

Una delle partite più attese della quarta giornata di Serie A è sicuramente Atalanta-Fiorentina. La squadra di Gian Piero Gasperini è così pronta ad ospitare gli uomini di Raffaele Palladino domani alle ore 15.00.

La Viola però non sembra arrivarci nel modo giusto per via del ‘caso’ Albert Gudmundsson. L’attaccante, cercato dall’Inter nel corso dell’estate, alla fine è stato acquistato da Rocco Commisso, ma ancora l’esordio nel massimo campionato con la maglia viola non è arrivato. A fermarlo è stato un infortunio, che lo ha portato in gruppo solo in settimana.

Atalanta-Fiorentina, out Gudmundsson

Ora sembrava tutto pronto per la sua prima convocazione, ma il processo che lo vede coinvolto sta creando non pochi problemi. Il giocatore, infatti, è stato costretto a presenziare, volando in Islanda e il rientro in Italia c’è stato solamente nella serata di ieri.

La Fiorentina ha così deciso di non correre rischi e di non convocare Gudmundsson per la partita contro l’Atalanta. L’avventura dell’ex Genoa, dunque, non è iniziata per nulla bene. Ecco l’elenco dei giocatori a disposizione di Palladino: Adli, Beltran, Biraghi, Bove, Cataldi, Colpani, Comuzzo, Dodo, De Gea, Gosens, Ikoné, Kayode, Kean, Kouamé, Mandragora, Martinelli, Quarta, Moreno, Parisi, Pongracic, Ranieri, Richardson, Sottil, Terracciano.