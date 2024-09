È fuori dal progetto, a gennaio torna in Serie A: lo aspetta Conte

Messo fuori progetto in estate, non è riuscito a trovare squadra: la società è pronta a rivalutarlo, ma il destino può riportarlo in Serie A

Fuori dal progetto, con un destino segnato. Sembrava non ci fosse altra strada che la cessione nel calciomercato estivo, ma nessuna trattativa si è concretizzata.

Milan Skriniar è rimasto così al Paris Saint-Germain, anche se Luis Enrique non lo considera adatto al suo stile di gioco. Una bocciatura che si protrae dallo scorso anno, quando – complice anche qualche infortunio di troppo – l’ex Inter non è mai stato titolare inamovibile per il tecnico spagnolo. Una situazione che, come detto, sembrava dovesse portare alla cessione dello slovacco che è stato anche ad un passo dall’Arabia Saudita.

Le trattativa però non sono arrivate al traguardo e così il 31enne è rimasto sotto la Torre Eiffel, dove resterà almeno fino a gennaio. Il tentativo sarà quello di convincere Luis Enrique ad utilizzarlo, come testimoniato anche dalle parole di Luis Campos: “La scorsa stagione abbiamo cambiato progetto e modo di giocare, ma Skriniar resta tra i migliori centrali del calcio europeo. Contiamo su di lui e ci aspettiamo che torni al suo livello e che dia un grande contributo alla stagione del Psg.

Calciomercato, Skriniar pronto al ritorno: occhio al Napoli

Dichiarazioni che però non significano conferma a tutti i costi, anzi: il destino di Skriniar sembra essere ancora lontano dal Paris Saint-Germain.

Lo slovacco dovrà approfittare di questi mesi per andare alla ricerca di una nuova squadra in grado a gennaio di presentarsi dai parigini e acquistarlo. In estate si è ventilata anche la possibilità di un tentativo da parte del Napoli, visto che Conte è un suo estimatore. Gli azzurri potrebbero farsi avanti in inverno, anche se ci sarebbe da risolvere il problema ingaggio. Lo stesso che frenerebbe anche possibili riflessioni da parte della Juventus, il cui progetto sembra andare in direzione diversa rispetto ad un acquisto ‘alla Skriniar’.