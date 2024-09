Djokovic vuota il sacco: l’ultimo annuncio commuove i tifosi

Novak Djokovic è tornato a parlare e le sue sono dichiarazioni pesanti: i tifosi sono commossi dall’ultimo annuncio del super atleta serbo

Di campioni nel mondo del tennis ne sono passati veramente tanti, ma sono in pochi quelli che possono dire di aver scritto la storia. Tra questi c’è sicuramente Novak Djokovic: proprio lui che in un primo momento ha dovuto vivere l’egemonia di Federer e Nadal, grazie a tanti allenamenti, abnegazione e un talento sconfinato ha conquistato il primo posto e un numero incredibile di trofei per tanti anni.

Oggi non è più un ragazzino, tanto che sempre più spesso i tifosi temono che si possa iniziare a parlare di ritiro, ma ancora per lui, nonostante abbia già iniziato a selezionare gli impegni durante la stagione, non sembra arrivato quel momento. La scorsa estate, poi, l’ex numero uno al mondo, scalzato da Jannik Sinner, ha completato la sua bacheca riuscendo a conquistare anche la medaglia d’oro alle Olimpiadi, battendo Carlos Alcaraz dopo una prestazione pressocché perfetta.

Nelle ultime ore, il tennista serbo è tornato sull’argomento con alcune dichiarazioni che hanno commosso i tifosi che lo seguono fedelmente da anni in giro per il mondo.

Djokovic lo dice senza mezzi termini: “L’oro olimpico è stato il più grande risultato della mia carriera”

Nel 2024, Djokovic non ha vinto alcuno Slam, ma sarà ricordato comunque come un anno storico, visto che ha sfatato il tabù che l’aveva tenuto lontano dalla medaglia dal maggior valore, quella più luccicante, il suo grande obiettivo.

Per questo, durante un’intervista a ‘RTS’, ha dichiarato: “La medaglia d’oro olimpica è il più grande risultato della mia carriera finora. Principalmente perché ho avuto l’opportunità di rappresentare ancora una volta la Serbia in un evento sportivo di importanza mondiale. Inoltre, considerando la mia storia olimpica, fatta di sconfitte dolorose, questa vittoria assume un significato ancora più speciale”.

E ha aggiunto anche: “I Giochi Olimpici si svolgono solo ogni quattro anni. Sono arrivato a questi Giochi senza aver vinto nessun titolo in precedenza. Mi sono operato al ginocchio, ho 37 anni e ho battuto un avversario che mi aveva appena sconfitto a Wimbledon Tutto questo lo rende molto speciale. È il più grande insieme di emozioni della mia carriera, è difficile descriverlo a parole”. Insomma, una vittoria colossale che ha reso molto felici anche tutti i suoi tifosi e l’intero popolo serbo.