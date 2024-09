DIRETTA Serie A, Empoli-Juventus 0-0 | Maleh da fuori, para Perin LIVE

Secondo impegno del sabato, valido per la quarta giornata del campionato di Serie A: in campo Empoli e Juventus

Dopo la sfida tra Como e Bologna, è tempo di tornare in campo anche per la capolista, insieme a Inter, Torino e Udinese, Juventus. Per la quarta giornata del campionato di Serie A, l’Empoli ospita la squadra piemontese.

I padroni di casa, guidati da Roberto D’Aversa, sostituito in panchina da Salvatore Sullo a causa della squalifica comminata lo scorso anno quando si scontrò con l’allora attaccante del Verona Thomas Henry, arrivano a questo appuntamento con ben cinque punti in classifica: pareggi contro il Monza di Alessandro Nesta e il Bologna di Vincenzo Italiano e vittoria sul campo della Roma di Daniele De Rossi. Di contro, i bianconeri dell’allenatore Thiago Motta, che potrebbe far esordire dal primo minuto diversi nuovi acquisti, anche in vista dell’impegno in Champions League di martedì prossimo contro il Psv Eindhoven, hanno pareggiato nell’ultimo turno, in casa contro la Roma, mentre nelle altre due partite disputate hanno battuto il Como all’esordio e il Verona di Paolo Zanetti. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Carlo Castellani’ di Empoli.

FORMAZIONI UFFICIALI EMPOLI-JUVENTUS

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Maleh, Esposito; Colombo. All. D’Aversa

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Douglas Luiz; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Motta

CLASSIFICA SERIE A:

Inter, Juventus, Torino e Udinese punti 7; Verona e Napoli 6; Empoli 5; Lazio, Parma e Genoa 4; Fiorentina, Atalanta, Lecce e Bologna* 3; Milan, Monza, Roma, Cagliari Como* e 2; Venezia 1.

*una partita in più