Dall’Inter alla Juve: offerto precontratto per averlo gratis a giugno

C’è un big in particolare che è in scadenza contrattuale e potrebbe fare comodo ai top club di Serie A. La situazione e l’eventuale precontratto

Con il mercato ormai chiuso da tempo in entrata, i club di Serie A si proiettano già al prossimo inverno tra la sessione di gennaio e i calciatori che invece sono in scadenza di contratto a giugno, e per i quali si potrà quindi lavorare in anticipo.

Tra i big con l’accordo in scadenza non mancano nomi appetibili per le società italiane che si guarderanno intorno a caccia della migliore occasione possibile. Un mercato quello dei parametri zero spesso sfruttato in Serie A come testimoniano colpi come Zielinski, Taremi, Hermoso e Hummels.

Ed a proposito di grandi campioni in scadenza potrebbe essere appetibili il nome di Virgil Van Dijk, stella del Liverpool che ha il contratto al 30 giugno 2025 esattamente come Salah e Alexander-Arnold. Non è scontato che in questi mesi i ‘Reds’ riescano a blindare tutti, motivo per cui soprattutto sul centrale olandese potrebbe esserci grande interesse, con due club su tutti in Serie A potenzialmente intrigati.

Calciomercato, dall’Inter alla Juventus: mirino su Van Dijk

Sempre titolarissimo finora col Liverpool il classe 1991 di Breda è quindi in attesa di capire quale potrà essere il proprio futuro. I prossimi mesi saranno decisivi in un senso o nell’altro con le big europee che potrebbero pensarci in maniera concreta.

Secondo quanto evidenziato da ‘Givemesport’ Van Dijk potrebbe completare il passaggio alla Serie A se non riuscisse a concordare un nuovo contratto ad Anfield, alla luce dell’interesse di pesi massimi come Juventus e Inter che stanno monitorando attentamente la sua situazione.

Secondo la stessa fonte nerazzurri e bianconeri sono tra i club maggiormente interessati e stanno seriamente valutando di vincolarlo ad un precontratto agli albori del 2025 in vista poi della scadenza dell’accordo. Un affare che potrebbe prendere corpo nel caso in cui il Liverpool non riuscisse a trovare l’intesa giusta.

Nonostante l’olandese resti un pilastro anche con Slot non possono essere esclusi gli scenari relativi ad un suo eventuale addio. In quel caso potrebbe subentrare appunto l’ipotesi Serie A.