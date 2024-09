“Avevano detto che era un fenomeno”: Juventus, è già stato bocciato

Gara non semplice per la Juventus a Empoli, diversi giocatori sotto tono e un bianconero in particolare nel mirino delle polemiche

Dopo le prime giornate di campionato interlocutorie, con una formazione per larghi tratti sperimentale, oggi la Juventus, a Empoli, ha calato sul tavolo da titolari diversi assi acquistati sul mercato. Siamo forse più vicini alla versione definitiva della compagine torinese per come l’ha immaginata Thiago Motta. Ma nonostante la volontà di fare la partita e gestire con qualità il pallone, i bianconeri, esattamente come con la Roma, stanno facendo fatica a creare occasioni da gol.

Juventus in difficoltà nell’alzare i ritmi, dando ai toscani il tempo di riposizionarsi sempre e chiudere gli spazi. E in qualche caso, latita anche la brillantezza tecnica. Diversi giocatori, nel primo tempo, non hanno convinto del tutto. Soprattutto Douglas Luiz, al debutto dal primo minuto (fin qui in campo sempre da subentrato) ma ancora un po’ spaesato. E sui social, i tifosi bianconeri si sono lasciati andare a diversi commenti piuttosto perplessi. Non una gara da ricordare, eufemismo, per il brasiliano, uno degli acquisti più pubblicizzati di Giuntoli, apparso ancora troppo compassato e con idee non chiarissime. Ecco una carrellata di messaggi su ‘X’:

Appare chiaro che per prendere Alisha Lehmann abbiamo dovuto inserire nel pacchetto anche Douglas Luiz. Mi avevate detto che questo era un fenomeno….#Juventus — ☭ The Bitland Prince ☭ (@TheBitlandPrinc) September 14, 2024

Inizio a farmi delle domande su Douglas Luiz… #EmpoliJuventus #EmpoliJuve — Alessandro Peca 🤨 🏳️🏴 (@xPecax) September 14, 2024

I corner di Douglas Luiz sono “soporiferi” — Il sopracciglio di Ancelotti (@AncelottiIl) September 14, 2024

Ahahahah #DouglasLuiz che giocatore 😂😂. Tipo Vampeta 😎 — Maurizio (@maumou72) September 14, 2024

C’è Douglas Luiz nel taschino di un 2004 georgiano, sono in lacrime — Buzzo (@nontuttigli) September 14, 2024