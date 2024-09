Milan-Venezia da brividi per Fonseca: fuori il titolarissimo

Fonseca obbligato a vincere dopo i soli due punti conquistati nelle prime tre giornate di Serie A. Abraham guiderà l’attacco

Il Milan, ma soprattutto Fonseca si gioca tanto domani contro il Venezia. Il tecnico è obbligato a vincere per scacciare (almeno per qualche giorno…) lo spauracchio dell’esonero, che poi sarebbero i primi tre punti della sua avventura in rossonero visto che nei primi 270′ ha collezionato solo due pareggi.

In vista del debutto in Champions col Liverpool e del derby con l’Inter di domenica 22, Fonseca farà un po’ di turnover. L’assenza più importante sarà quasi sicuramente in difesa, con l’ex Lille intenzionato a far fuori Fikayo Tomori a vantaggio di Gabbia.

L’inglese è stato uno dei peggiori in questo avvio da incubo del Milan, per questo c’è chi sospetta che la sua esclusione possa avere dietro pure dei motivi di natura prettamente tecnica. In panchina andrà anche Morata, ma lo spagnolo è al rientro dall’infortunio. Al centro dell’attacco è atteso Tammy Abraham.

La probabile formazione del Milan

(4-3-3): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Abraham