L’esonero è dietro l’angolo: “Inter fatale per Fonseca”

Avvio di campionato da dimenticare per Fonseca e il Milan: l’allenatore portoghese già rischia grosso nel prossimo ciclo di partite

Momento difficile per Paulo Fonseca sulla panchina del Milan. I rossoneri stanno vivendo un inizio di campionato difficile e sotto le attese: solo 2 punti in classifica nelle prime tre partite di Serie A.

Sicuramente non l’inizio che si augurava l’allenatore portoghese, sul quale già la tifoseria e gli addetti ai lavori erano scettici dopo la scelta della dirigenza del ‘Diavolo’ sul dopo Pioli. Fonseca non ha convinto al momento e la sua posizione scricchiola e non poco in vista dei prossimi impegni tra campionato e Champions League. Già l’anticipo di domani contro il neopromosso Venezia sarà un banco di prova importante per il tecnico ex Roma e Lille, in attesa degli esami più probanti con Liverpool e nel derby contro i cugini dell’Inter. La classifica in campionato piange e Fonseca non può permettersi ulteriori passi falsi, con l’obiettivo inoltre di cercare di partire col piede giusto anche in Europa di fronte ai ‘Reds’.

Milan, Tardelli sul futuro di Fonseca: “Una sconfitta nel derby sarebbe fatale”

Il patron Cardinale e la dirigenza del Milan finora hanno confermato la fiducia all’allenatore, ma si aspettano un immediato cambio di passo al ritorno in campo dopo la sosta per le nazionali.

Non ci sono più margini di errore e Fonseca si giocherà il suo futuro al timone del ‘Diavolo’ nelle prossime tre partite. Sulla situazione del portoghese è intervenuto anche Marco Tardelli: “Sono molto curioso di vedere come Fonseca e il Milan reagiranno dopo le varie vicissitudini che ci sono state con i giocatori forse più importanti della squadra – sottolinea il campione del mondo di Spagna ’82 al quotidiano ‘La Stampa’ – Deve tornare a vincere perché la giornata successiva dovrà disputare il derby e una sconfitta potrebbe veramente risultare fatale per la panchina dello stesso allenatore“.