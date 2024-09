Esonero Fonseca prima del derby: nome a sorpresa per la panchina del Milan

Fonseca non può più sbagliare dopo il negativo inizio di campionato del Milan: spunta un candidato a sorpresa in caso di ribaltone sulla panchina rossonera

Paulo Fonseca con l’acqua alla gola. L’allenatore portoghese non può più sbagliare dopo il pessimo inizio di campionato sulla panchina del Milan.

Soltanto due punti in tre partite per il ‘Diavolo’ in questo avvio di Serie A, con i rossoneri che hanno rischiato seriamente la sconfitta all’esordio casalingo contro il Torino e la rimonta arrivata nel finale di gara. Fonseca è finito immediatamente nell’occhio del ciclone, incassando però al momento la fiducia della dirigenza e di Zlatan Ibrahimovic, braccio destro del patron Cardinale. La pazienza della proprietà però non sarà infinita e i vertici del Milan si aspettano già dei segnali importanti dalla squadra a partire dal ritorno in campo dopo la sosta per le nazionali.

Panchina Milan, Fonseca non ha alternative: cinque nomi in caso di esonero

Sabato è in programma l’anticipo di campionato contro la matricola Venezia, prima del big match all’esordio stagionale in Champions League con il Liverpool.

Due sfide assolutamente da non sbagliare per Fonseca, in attesa del derby della ‘Madonnina’ contro l’Inter del 22 settembre e dopo l’impegno contro i ‘Reds’ in Europa. Senza rinnovate certezze la posizione dell’allenatore ex Roma e Lille si farebbe ancora più delicata, rischiando l’esonero addirittura prima della stracittadina al cospetto dei campioni d’Italia di Simone Inzaghi. I candidati per prendere il posto di Fonseca, in caso la situazione precipitasse, non mancherebbero sul tavolo della dirigenza rossonera come sottolinea ‘Telelombardia’. Dal ritorno di Massimiliano Allegri a Sarri, passando per una vecchia conoscenza del calcio italiano come Sergio Conceicao.

Inoltre, da non scartare neanche l’ipotesi di una promozione di Bonera dalla seconda squadra o l’ipotesi a sorpresa rappresentata dall’ex Inter e Juve Paulo Sousa per la panchina del Milan.