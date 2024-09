Gabigol, ritorno col botto da svincolato: si libera il 31 dicembre

Il mercato degli svincolati tiene banco in Serie A e nel resto d’Europa. C’è già una pretendente per l’ex interista Gabigol

Con la sessione estiva di calciomercato chiusa da due settimane, i club di Serie A e degli altri top campionati in Europa guardano agli svincolati per mettere a posto gli ultimi tasselli. C’è anche chi si svincola a gennaio come Gabigol.

A 28 anni Gabriel Barbosa vuole dare una seconda svolta alla sua carriera. Nel 2016 l’attaccante brasiliano sbarcò per la prima volta in Europa per vestire la maglia dell’Inter, ma ebbe pochissime occasioni di mettersi in mostra e andò in prestito al Benfica dove la situazione non cambiò. Decise quindi di tornare in patria prima al Santos che lo aveva lanciato nel calcio professionistico e poi al Flamengo che lo pagò 17,5 milioni di euro ai nerazzurri. Il suo contratto con il club di Rio de Janeiro scade il prossimo 31 dicembre ma, anche a causa di problemi extra calcistici, non c’è una trattativa per il rinnovo. Gabigol si sente maturato e ha voglia di tornare in Europa, dove potrà sbarcare a gennaio da svincolato. Nel suo mirino non soltanto la Serie A: secondo il sito spagnolo ‘El Gol Digital’, il Siviglia starebbe pensando a lui per risolvere i problemi in attacco.