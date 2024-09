Flop e addio Milan: ritorno di fiamma per Chukwueze

Il giocatore sta continuando a deludere. Attenzione ad un sempre più probabile ritorno di fiamma da parte dei club di Premier League

Sarebbe dovuta essere la stagione del rilancio, ma fin qui nulla è cambiato rispetto ad un anno fa in Casa Milan. E dire che Samu Chukwueze aveva dato segnali positivi durante tutta l’estate e aveva convinto Paulo Fonseca a puntare su di lui, tanto da essere schierato subito titolare contro il Torino alla prima giornata di Serie A.

La sua prestazione, però, è stata altamente negativa, e il pubblico di San Siro non lo ha ovviamente perdonato. Contro il Parma si è così seduto in panchina, giocando solamente gli ultimi minuti, e tornando titolare con la Lazio. Ma anche all’Olimpico nulla è cambiato: nessuno spunto degno di nota e poca copertura in fase difensiva.

L’inizio di stagione dell’esterno nigeriano, che al Milan è costato sui 22 milioni di euro, è dunque alquanto deludente. Si pensava che allenandosi a Milanello fin dal primo giorno (la scorsa stagione non era stato possibile) e con la fiducia di un nuovo mister, le cose sarebbero state diverse, ma così non è stato. I tifosi del Milan, che lo avevano accolto come un campione, ora hanno iniziato a non credere in una sua esplosione, e più di un dubbio c’è anche dalle parti di Via Aldo Rossi.

Calciomercato Milan, Chukwueze apprezzato in Premier League

Con la partenza di Alexis Saelemaekers, le possibilità di giocare non mancheranno, ma servirà dare risposte convincente per tenersi stretto il Milan.

Negli ultimi giorni Fonseca – complice la sua assenza per rispondere alla Nazionale – ha pure provato Okafor sulla destra. L’eventuale promozione dello svizzero anche come vice Pulisic, rappresenterebbe chiaramente una bocciatura totale per l’ex Villarreal. La situazione in queste settimane andrà dunque monitorata con attenzione.

Chukwueze dovrà cambiare passo per non rischiare di lasciare il Milan già nelle prossime sessioni di calciomercato. Servirebbe chiaramente un’offerta da almeno 20 milioni di euro. In Inghilterra, d’altronde, prima del suo sbarco a Milano, in molti erano pronti a investire quasi il doppio. Ci aveva pensato pure il Real Madrid, ma chiaramente questo treno è passato. In Premier League, però, diversi club, tra cui West Ham, Aston Villa e Newcastle, sono pronti a valutare il suo acquisto. Non si può escludere, infine, nemmeno la pista araba. Per Chukwueze, dunque, il tempo sta per scadere.