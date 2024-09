Conte in conferenza: “Kvaratskhelia ha avuto un problema. Arrivai all’Inter e c’era un disastro”

Antonio Conte parla in conferenza stampa a due giorni da Cagliari-Napoli: ecco come sta Kvaratskhelia e le ultime

L’allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa a due giorni da Cagliari-Napoli, trasferta delicata per gli azzurri che non vincono tre partite di fila da troppi mesi.

Il tecnico ritrova finalmente tutti i calciatori rientrati dagli impegni della nazionale, tra cui anche Kvaratskhelia. Il georgiano ha accusato qualche problema in Albania-Georgia, giocando buona parte sul dolore. Antonio Conte fa chiarezza: “Tutti i nazionali sono rientrati bene. Kvara ha avuto un problema alla caviglia, ma ci sono ancora altri due allenamenti e prenderò le dovute decisioni”.

In questa sosta, il mister del Napoli ha avuto la possibilità di guardare da vicino Lukaku, che ha addirittura sfruttato i giorni liberi: “Romelu ha utilizzato questa sosta per entrare a pieni giri a livello fisico e tattico. C’è stato un grande impegno da parte di Lukaku, anche nei giorni liberi. Sta migliorando, mancano altri due allenamenti e prenderò opportune decisioni”.

Conte, da Folorunsho al centro sportivo: “All’Inter era un disastro”

Tra i temi affrontati, il tecnico ha parlato anche dell’importanza del centro sportivo, che il Napoli vorrà sviluppare nei prossimi mesi quando lascerà Castel Volturno: “De Laurentiis ha parlato di crescita importante, anche extracampo. Io vengo dall’esperienza inglese e so quanto sia importante il centro anche per le giovanili. Quando arrivai all’Inter, Appiano Gentile era un disastro. Abbiamo lavorato molto sui campi di allenamento. Ora il centro sportivo dell’Inter è un fiore all’occhiello. Penso che un centro sportivo può portare qualche punto in più in classifica alla fine dell’anno”.

In merito alla sfida futura contro la Juventus, in programma alla 5a giornata, Antonio Conte non ci pensa e lancia un monito: “Non dobbiamo essere provinciali. La partita più importante è la prossima, il nostro focus è il Cagliari, dopo vediamo chi c’è in calendario. Non ci deve interessare altro”.

Sul reintegro di Folorunsho, l’allenatore del Napoli spende belle parole per il calciatore: “E’ un lavoratore, è un bravo ragazzo. Darà un’importante contribuito al Napoli. Siamo contenti”. L’ex Verona, infatti, poteva essere ceduto sul gong del mercato, la Lazio era interessatissima al suo cartellino. Però, l’accordo tra le parti non è mai stato trovato e dopo tre partite viste da casa, ora sarà regolarmente convocato.