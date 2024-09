Addio Inter, ma niente Juve: altra squadra in Serie A per Frattesi

Sono giorni di riflessioni su Davide Frattesi. Il centrocampista italiano, protagonista in Nazionale, trova poco spazio nell’Inter

E’ un momento certamente positivo per Davide Frattesi. Il centrocampista italiano è reduce da un’esperienza in Nazionale in cui si è messo in mostra, segnando prima contro la Francia e poi con Israele. In questi giorni così non si è fatto altro che parlare della sua posizione all’Inter.

Il calciatore, arrivato due estati fa dal Sassuolo, sta faticando ad imporsi in nerazzurro, ma il suo contributo è comunque stato subitoprezioso. I gol, d’altronde, anche con la maglia dei campioni d’Italia non sono mai mancati. Il centrocampista è, infatti, riuscito ad essere determinante a partita in corso. Ora c’è la voglia di diventare un titolare dell’Inter. Difficile, però, che ciò possa accadere in tempi brevi.

Inter, Frattesi via: scelta la nuova squadra

Simone Inzaghi, infatti, fatica a rinunciare ai suoi fedelissimi, Henrikh Mkhitaryan, Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella. Ma la mediana nerazzurra è davvero ricca di qualità e l’arrivo di Zielinski ha migliorato sicuramente il reparto.

L’italiano, così, come il polacco, deve dunque provare a far cambiare idea ad Inzaghi. Una missione non proprio facile. Solo il tempo ci dirà se Frattesi riuscirà a scalare le gerarchie, ma se non dovesse riuscirci e dovesse stancarsi di restare solo una riserva, una partenza potrebbe davvero essere presa in considerazione.

Ai nostri utenti di X, la redazione di Calciomercato.it, ha così chiesto a quale altra big del calcio italiano servirebbe di più Frattesi. La scelta è stata sorprendente perché il 54,5% dei tifosi, che hanno preso parte al sondaggio, hanno votato per la Roma. Praticamente nessuno, invece, vorrebbe vedere il calciatore alla Juve, che non è andata oltre al 3%. A voler vedere Frattesi al Milan è il 24,2%; il 18,2, infine, sostiene che farebbe più comodo al Napoli di Antonio Conte.

đź“Š MOMENTO SONDAGGIO! #Frattesi chiede maggiore minutaggio anche nell’#Inter dopo le ottime prestazioni in Nazionale: se continuasse a non avere spazio, a quale altra big servirebbe di piĂą sul mercato in caso di divorzio dai nerazzurri? đź‘€

— calciomercato.it (@calciomercatoit) September 13, 2024