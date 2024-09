Theo Hernandez via dal Milan: sostituto dalla Serie A per 40 milioni

Il mercato del Milan è alle prese con la questione Theo Hernandez. Il rinnovo di contratto non è vicino e spunta un erede in Serie A

Il Milan non vede l’ora di scendere in campo contro il Venezia per la ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali. Dopo il pessimo avvio con due punti in tre giornate ed il caso di Leao e Theo Hernandez durante il cooling break contro la Lazio, c’è voglia di voltare pagina.

Un ritorno, almeno sulla carta, blando contro i lagunari neopromossi in Serie A che precede un doppio confronto di altissimo livello: prima in Champions League contro il Liverpool e poi in campionato con il derby contro l’Inter. Doppia sfida che potrebbe essere già decisiva per il futuro di Paulo Fonseca in panchina, ma le grane in casa rossonera non finiscono qui. C’è anche la questione legata al rinnovo del contratto di Theo Hernandez in scadenza nel 2026: si pensava che a mercato chiuso ci sarebbe stato un incontro tra il Milan ed il suo entourage, ma a due settimane dal gong non ci sono stati ancora segnali. Le due panchine iniziali contro il Torino e la Lazio non hanno fatto altro che aggiungere benzina sul fuoco.

Calciomercato Milan, post Theo: prende corpo la pista Dorgu

Le pretendenti a Theo Hernandez di certo non mancano. Dal Paris Saint-Germain al Bayern Monaco passando per un ritorno al Real Madrid: diversi top club europei sono pronti a fare la loro offerta in estate.

Per questo il Milan vuole cautelarsi e cercare un eventuale sostituto. Da tempo il nome di Patrick Dorgu è finito sul taccuino del Diavolo e a giugno potrebbero provare a sferrare l’assalto decisivo per il terzino sinistro danese di chiari origini nigeriane, fresco di esordio con la Nazionale maggiore con tanto di assist contro la Svizzera nonostante debba ancora compiere (li farò ad ottobre) 20 anni. Secondo quanto scritto dal noto giornalista sportivo Ekrem Konur sul suo profilo X, però, i rossoneri dovranno fare i conti con la concorrenza di due club inglesi come il Chelsea ed il Tottenham, oltre che con la richiesta del Lecce che valuta il cartellino di Dorgu 40 milioni di euro.