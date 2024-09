Rabiot torna dagli ex compagni: dietrofront bianconero

Dietrofront di Rabiot, ritorno a sorpresa per il centrocampista francese: colpo di scena che interessa i bianconeri

E’ ancora sul mercato degli svincolati, Adrien Rabiot. Il centrocampista francese però vuole sbrigarsi a trovare una squadra, dopo l’esclusione dalla nazionale decretata da Deschamps, che ha chiarito di non poterlo prendere in considerazione finché non ne avrà una.

L’ipotesi Milan per Rabiot non è mai realmente decollata, con i rossoneri che ci hanno pensato ma hanno poi deciso di battere altre strade. Il giocatore ha poi respinto l’interessamento dei club della Saudi League e del Galatasaray, avendo le idee piuttosto chiare su dove vorrebbe giocare. Vale a dire, in Premier League.

Il Newcastle, che pure lo aveva sondato, si sarebbe tirato indietro. Così, stando a ‘Football London’, il giocatore si sarebbe proposto all’Arsenal e al Tottenham. Agli ‘Spurs’ ritroverebbe gli ex compagni di squadra alla Juventus, Bentancur e Kulusevski. Curiosamente, qualche anno fa, quando andando via dal Psg i londinesi si erano interessati a lui, aveva rifiutato la proposta non ritenendola in linea con il suo livello. Adesso, le cose sembrano piuttosto cambiate. Da capire se si troverà una quadra relativamente alle richieste di ingaggio del giocatore, ancora piuttosto elevate.