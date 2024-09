Nuovo infortunio, esordio rimandato: ecco quando torna

Nuovo infortunio e niente esordio: rimandato il ritorno in campo, ecco quando potrà debuttare

Arrivato in estate dopo una stagione che lo ha visto vincere in Europa, ancora deve fare il suo esordio in questa stagione. Esordio che sembra ancora rimandato.

Perché Emil Holm, vincitore con la maglia dell’Atalanta dell’Europa League, è approdato a Bologna per 7 milioni di euro a titolo definitivo, ma ancora deve esordire con la maglia rossoblù. I problemi fisici hanno penalizzato l’esterno difensivo svedese, che ora potrebbe vedere ulteriormente rimandato il suo debutto con il club emiliano.

Stando infatti a quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’, Holm si è infortunato di nuovo e dovrebbe saltare i prossimi due incontri: il Como in campionato e lo Shakhtar Donetsk in Champions League. Il terzino destro rossoblù ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra e si è allenato a parte. Le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno e se sarà necessario verranno fatti nuovi approfondimenti specialistici, ma pare chiaro che sicuramente il giocatore resterà fuori per almeno un’altra settimana.