Esonero Fonseca, l’indizio non lascia più dubbi: c’è già la data

Paulo Fonseca rischia sempre più l’esonero, destino sulla panchina del Milan che sembra segnato: c’è l’ultimo indizio

Impegni già fondamentali, a dir poco, alle porte per il Milan, che deve rimettersi in piedi in fretta dopo un brutto avvio di campionato. Per i rossoneri, la partenza è stata ad handicap, con due punti appena conquistati nelle prime tre giornate. L’ambiente si augura una rapida inversione di tendenza. Diversamente, la posizione di Fonseca sarebbe davvero a rischio esonero, nonostante si sia solo nella primissima fase della stagione.

Già la gara con il Venezia di sabato sera sarà un appuntamento da non fallire, per trovare l’appuntamento con la prima vittoria in campionato. Dopo, il livello si alzerà con le sfide al Liverpool in Champions League e all’Inter, nel derby di campionato. Fonseca è chiamato a invertire la rotta e a trovare le giuste risposte dai suoi, per scongiurare l’eventualità di un esonero che invece sembra avvicinarsi sempre di più.

Le quote degli scommettitori in merito alle panchine a rischio parlano chiaro. Per la ‘Sisal’, crolla quella relativa a un esonero o alle dimissioni di Fonseca entro la fine del 2024. Eventualità che viene bancata addirittura a 1,65. Dunque, presto o tardi, ritenuta estremamente probabile. Si tratta in questo momento della quota più bassa tra gli allenatori di Serie A. Anche se ci sono altri a rischiare più o meno dell’immediato. Come Di Francesco, avversario con il suo Venezia tra qualche giorno a San Siro, o come Nesta a Monza. Per entrambi, la quota di esonero o dimissioni entro il 31 dicembre si assesta a 2,00.