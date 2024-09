Errore tecnico e risultato annullato, UFFICIALE: si rigioca

Svolta dopo l’errore da parte dell’arbitro: la gara verrà ripetuta

Errore tecnico da parte dell’arbitro e match da ripetere. Cambia così quindi la classifica del torneo.

Una svolta inaspettata che arriva dal Trofeo Veneto di Prima Categoria. Il match in questione è Fontane-Carbonera del Trofeo Veneto di Prima categoria, gara disputata lo scorso 25 agosto e terminata 2-2, che deve essere ripetuta a causa di un errore tecnico dell’arbitro. La partita si dovrebbe recuperare il 25 settembre alle 20.30.

Questo il comunicato del Giudice Sportivo:

“La società Fontane ha proposto reclamo avverso la regolarità della gara, disputata il 25.8.2024 contro la società Carbonera. Lamenta errore tecnico dell’arbitro che, assegnato un calcio di rigore alla reclamante, positivamente eseguito, non lo convalidava, assegnando un calcio di punizione a favore della società reclamata per ingresso in area di un giocatore attaccante. L’arbitro faceva pervenire un supplemento di referto, confermando l’assunto della società Fontane, precisando che l’invasione non aveva interferito con l’esecuzione del calcio di rigore.

Il reclamo va accolto, essendo intervenuta una modifica della regola 14 del Regolamento del gioco del calcio, con efficacia dal 1º luglio 2024. Per detta nuova disposizione, infatti, l’invasione d’area da parte di un giocatore attaccante, senza interferenza con l’esecuzione, non incide sulla validità della rete.

Per questo motivo il Giudice Sportivo accoglie il reclamo e, per gli effetti, non convalida il risultato conseguito sul campo (Fontane – Carbonera 2 a 2) e dispone la ripetizione della gara, mandando al CR Veneto per quanto di competenza. La tassa di reclamo va accreditata”.