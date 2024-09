Da Dybala-Soule a Dovbyk: Balotelli e Nainggolan dicono tutto sulla Roma

Il caso Dybala sviscerato da Balotelli e Nainggolan: l’estate particolare della Joya nelle parole dell’attaccante e dell’ex centrocampista

Riparte la Serie A e lo fa con tanti argomenti di discussione. Il Milan deve rialzarsi dopo l’inizio difficile e anche la Roma non se la passa meglio, nonostante il buon pareggio in casa della Juventus.

Proprio dei giallorossi si parla a Vox to Box sul canale Twitch di Controcalcio con Mario Balotelli, Emiliano Viviano e Radja Nainggolan. Tra gli argomenti affrontati c’è anche quello relativo a Paulo Dybala e al no all’Arabia Saudita. Balotelli non ha voluto esporsi sulla vicenda, mentre Nainggolan ha spiegato che è complicato dare un giudizio su quanto accaduto visto che non se ne conoscono bene i contorni. Dal punto di vista tecnico, invece, il belga non considera un problema la convivenza tra la Joya e Soulé: “Nell’ottica che Dybala lo devi gestire, giocherà 25 partite lui e ce ne saranno 20 per Soulé che è giovane e ha fatto solo una stagione in Serie A”.

Sulla possibilità di fare giocare insieme i due argentini Emiliano Viviano ha svelato di aver mandato un messaggio a Daniele De Rossi: “Non mi hai mai risposto”.

Roma, Nainggolan boccia Dovbyk: “Non ha strusciato palla”

Si resta in tema Roma con Nainggolan chiamato a commentare le recenti dichiarazioni di Francesco Totti, prima che il discorso si sposti su Dovbyk.

“Sono cinque anni che investono tanto – ha affermato il belga – . Dovbyk in tre partite non l’ho visto strusciare una palla. Gli ho visto sbagliare cose semplici. De Rossi via senza Champions? Allora Mourinho avrebbe dovuto essere esonerato quattro anni fa”.

Più fiducioso sull’ucraino invece Viviano, secondo cui può arrivare a 15 gol in campionato, mentre Balotelli non si allontana di tanto: “Per me 12 gol li fa”.