Colpo da 30 milioni per Giuntoli: “Il più a lungo possibile alla Juventus”

Le intenzioni sono chiare alla Juventus: il futuro è bianconero, adesso tocca a Giuntoli trovare l’accordo per il colpo da 30 milioni

Dopo Koopmeiners, tocca a Francisco Conceicao presentarsi ufficialmente in conferenza stampa da nuovo giocatore della Juventus.

Il figlio d’arte ha esordito nel pareggio contro la Roma, fermandosi però per un infortunio muscolare qualche giorno più tardi in allenamento. Il nazionale portoghese morde il freno per tornare al più presto in campo, con Thiago Motta che lo riavrà a disposizione tra fine mese e inizio ottobre: “Sto lavorando duramente per tornare il prima possibile. Non è niente di grave, però vedremo giorno per giorno quando tornerò – le parole di Conceicao dalla sala conferenze dell’Allianz Stadium – Il processo di recupero va bene e lavoro quotidianamente per ritrovare la migliore condizione”.

Sul suo arrivo a Torino e la connessione in questa prima fase con Thiago Motta: “L’organizzazione che c’è alla Juventus non mi ha sorpreso, era quello che mi aspettavo venendo in un club del genere visto che parliamo della società più vincente in Italia. Sono molto felice di questo e di essere qui alla Juve: ci sono tutte le condizioni per fare un ottimo lavoro. Il mio ruolo in campo? A destra mi trovo più a mio agio, ma deciderà il mister come utilizzarmi. Imparerò molto da lui e mi porterà a un livello successivo”.

Calciomercato Juventus, Conceicao non ha dubbi: clausola da 30 milioni per la permanenza a Torino

Conceicao è sbarcato alla Continassa in prestito per 7 milioni più eventualmente altri 3 di bonus, con la Juventus che nei prossimi mesi parlerà nuovamente con il Porto per ingaggiare a titolo definitivo il giocatore che ha una clausola da 30 milioni di euro.

Intanto il talento classe 2002 è entusiasta di indossare la maglia bianconera: “Quando ti chiama un club come la Juventus è ovvio che speri che tutto si concluda il più rapidamente possibile. Appena ho saputo dell’interesse della Juve volevo venire subito qui e aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi sul campo. Sono certo che ho preso la decisione giusta”. Conceicao non si nasconde e recapita un messaggio chiaro su quelle che sono le sue intenzioni per il futuro: “Spero di avere più successo possibile e giocare tanti anni qui alla Juventus. Spero di rappresentarla il più a lungo possibile. Poi, parlando degli aspetti del mio contratto, questi riguardano i due club e vedremo quello che accadrà”.