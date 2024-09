Cessione last minute in Turchia: c’è il via libera per Rabiot

La cessione last minute in Turchia può aprire le porte all’arrivo di Adrien Rabiot: svolta possibile per il centrocampista francese

Ancora senza squadra, Adrien Rabiot attende la chiamata giusta per tornare in campo. Lunga l’attesa del centrocampista francese, svincolato dopo la fine del suo contratto con la Juventus.

Le richieste d’ingaggio del calciatore hanno fatto scappare ad una ad una tutte le pretendenti e così il 29enne si ritrova a metà settembre ancora senza un contratto. Una situazione che potrebbe cambiare da un momento all’altro visto che, essendo svincolato, il francese ha la possibilità di firmare anche ora per una nuova squadra.

Si è parlato di Milan, ma l’infortunio di Bennacer non ha cambiato i piani rossoneri, ed allora lo sguardo resta in Premier League dove ci sono le disponibilità economiche sufficienti per avvicinarsi alle richieste del calciatore. Da questo punto di vista c’è anche una novità che potrebbe rappresentare il via libera per l’arrivo di Rabiot, una cessione last minute in Turchia (dove il mercato è ancora aperto) che gli spalancherebbe le porte della big d’Inghilterra.

Rabiot in Premier, tutto grazie al Galatasaray

Il Galatasaray è la grande protagonista del mercato turco: la formazione di Istanbul è riuscita a mettere le mani su Osimhen, ma non ha intenzione di fermarsi e punta al colpaccio nell’ultimo giorno di campagna trasferimenti.

Serve un centrocampista per i giallorossi, che ci hanno provato anche per Rabiot, senza però successo. Ora il nome caldo è quello di Jorginho che all’Arsenal non sta trovando spazio: zero presente per l’ex Napoli che potrebbe così vedere di buon occhio un trasferimento per trovare maggior minutaggio. L’eventuale cessione di Jorginho dovrebbe essere rimpiazzata dai Gunners ed ecco tornata prepotentemente di moda il nome di Rabiot. L’Arsenal lo ha corteggiato a lungo e ora potrebbe essere arrivato il momento del sì.