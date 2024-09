Addio Milan: 50 milioni e plusvalenza immediata

50 milioni di euro per dire addio al Milan: plusvalenza immediata per il club rossonero

Arrivato la scorsa estate, si è subito imposto in maglia rossonera, con un rendimento e un contributo che si è rivelato preziosissimo.

La prima stagione in maglia Milan ha rappresentato un po’ una rinascita per Christian Pulisic, dopo la opaca parentesi con il Chelsea, in particolare per quelle che erano state le ultime stagioni a Londra. In queste prime gare di campionato, Pulisic è sempre partito titolare con la maglia rossonera e contro il Parma ha trovato la sua prima rete stagionale. I progressi del nazionale statunitense, uomo simbolo di una delle tre Nazionali che ospiterà il prossimo Mondiale, non sono passati inosservati, così come le sue qualità e le sue abilità.

Milan, la richiesta per Pulisic: servono 50 milioni di euro

Per questo motivo dalla Spagna sottolineano come il club rossonero avrebbe già fissato quello che è il prezzo del calciatore statunitense.

‘Fichajes.net’ afferma infatti che il club rossonero avrebbe stabilito in 50 milioni di euro il prezzo giusto per una possibile cessione di Pulisic. Dalla Spagna affermano come il Milan spera di continuare a godere del talento di Pulisic, ma il suo futuro potrebbe riservare grandi novità. Per ora il calciatore è concentrato nel risollevare le sorti della squadra, ma i club di tutta Europa guardano con grande interesse, consapevoli che per acquisire i servizi dell’attaccante di origini croate servirà un’offerta significativa. Il Milan sarebbe disposto ad ascoltare proposte solo a partire da 50 milioni di euro. Un prezzo alto, che potrebbe rischiare di spaventare alcune compagini. Un prezzo che garantirebbe alla società rossonera una plusvalenza notevole, visto che Pulisic è approdato a Milano per meno della metà.

Vero che con 15 gol e 11 assist in tutte le competizioni, è diventato un tassello fondamentale nella strategia di gioco rossonero e anche Fonseca ha voluto sempre puntare su di lui, schierandolo titolare in tutte e tre le prime gare di campionato. Resterà da capire se un’offerta arriverà in casa rossonera e soprattutto se arriverà a gennaio, dove è solitamente più difficile riuscire a rimpiazzare giocatori importanti.